Dan Petrescu face lumină în cazul portarului Cristi Bălgrădean, dorit de rivala „U” Cluj: „Mereu am schimbat, le-am dat șanse tuturor”

Portarul Cristian Bălgrădean mai are un an și jumătate de contract cu campioana CFR Cluj, însă, fotbalistul nu este cel mai mulțumit de statutul său de la club și ar fi tentat să dea curs unei oferte, din cauza restanțelor financiare pe care feroviarii le au către el.

Dan Petrescu nu-și face griji că Bălgrădean ar vrea să plece de la CFR

Marea rivală a campioanei CFR Cluj, echipa locală Universitatea, a luat în calcul posibilitatea de a-l achiziționa pe Cristi Bălgrădean după începutul extrem de slab de campionat.

Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, , fostul portar al lui Dinamo, Plamen Iliev fiind preferatul noului tehnician al ”Șepcilor roșii”, Eugen Neagoe.

Din informațiile FANATIK, Cristian Bălgrădean ar fi dispus să renunțe la o parte din salariile restante pentru a fi lăsat să-și caute echipă. Dan Petrescu nu crede că fotbalistul lui negociază cu cineva.

”Bălgrădean face parte din lot, sunt patru portari. Mereu am schimbat, le-am dat șanse tuturor. Și Sava e o soluție, pentru că e Under 21. Am fost mulțumit de Sava, a apărat excelent la meciul cu Botoșani, chiar dacă am pierdut.

Dacă Bălgrădean a semnat cu altă echipă, știam, îmi spunea. Eu știu că vine la antrenament azi. Cu transferurile se ocupă altcineva”, a explicat Dan Petrescu, în conferința de presă de dinaintea meciului cu FC Voluntari.

A provocat un scandal uriaș când a semnat cu CFR Cluj

În vârstă de 34 de ani pentru finalul carierei, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. În 2020, atunci când a semnat cu CFR Cluj, portarul era în ultimele zile de contract cu FCSB, dar nu a anunțat conducerea clubului de alegerea sa și a continuat să fie titular în poarta roș-albaștrilor.

A declanșat un scandal imens atunci când Gigi Becali a aflat de ”trădare”. Portarul nu a avut foarte mult de suferit de pe urma gestului lui, fiind foarte bine primit la CFR, unde a fost numărul 1 în primul sezon.

Abia în sezonul 2021/2022 au apărut primele probleme pentru ”Pufy”. Deși și-a pierdut statutul de titular, Bălgrădean a adunat până la final 21 de meciuri în toate competițiile.

În stagiunea în curs Bălgrădean a bifat trei apariții în SuperLigă și alte patru meciuri în cupele europene. CFR Cluj are în acest moment patru portari în lot, trei dintre ei având cel puțin un meci disputat.