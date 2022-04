Dan Petrescu face pace cu Istvan Kovacs. ”Nu e bine pentru mine, cred, nu e bine nici pentru club”. Video

Dan Petrescu și-a cerut scuze, în felul lui, față de arbitrul Istvan Kovacs pe care l-a acuzat că a condus derby-ul CFR Cluj – FCSB, ”ca să nu-i supere” pe roș-albaștrii și l-a eliminat gratuit pe Mateo Susic.

Dan Petrescu regretă ”atacul” la Istvan Kovacs de după derby-ul cu FCSB

În Săptămâna Mare, , arbitrul care a oficiat duelul cu FCSB, pierdut de CFR Cluj la sfârșitul săptămânii trecute cu 0-1.

Ulterior, tehnicianul campioanei l-a acuzat și pe fratele centralului din Carei că nu a arbitrat corect ”Meciul pentru Pace” disputat la jumătatea acestei săptămâni în compania celor de la Dinamo Kiev.

La finalul partidei la partida cu caracter caritabil după ce Istvan Kovacs ”a făcut praf meciul” cu echipa bucureșteană.

”Nu cred că e bine că am zis asta, am înțeles că s-a supărat toată lumea. Voiam să câștig (meciul cu Dinamo Kiev – n.r.), chiar dacă era amical, îmi place să câștig.

Mi-a părut rău că nu am primit ce trebuia, n-aş vrea să mai insist, nu e bine pentru mine, cred, nu e bine nici pentru club.

După meciul cu Voluntari aș vrea să vorbim despre cine a fost echipa mai bună și să nu vorbim despre arbitri”, a spus Dan Petrescu la conferința de presă de dinaintea meciului cu FC Voluntari.

Dan Petrescu despre meciul cu FC Voluntari: ”Să nu cumva să îi subestimăm”

În cadrul conferinței de presă de dinaintea partidei de sâmbătă, cu FC Voluntari, Dan Petrescu le-a transmis jucătorilor să nu-i subestimeze pe ilfoveni, echipă care în acest sezon au obținut rezultate importante în disputele cu formațiile tari din Casa Pariurilor Liga 1.

”Dacă pierzi un meci, un derby, cum a fost cel cu FCSB, jucătorii au fost afectați la început de săptămână, dar zilele astea i-am văzut foarte bine la antrenament și toată lumea e montată pentru meciul următor.

Eu mereu sunt supărat pe mine când pierd, ăsta e primul lucru. După aia, pe toată lumea. Dar în primul rând pe mine pentru că eu sunt cel care conduce acest club și e normal să fiu supărat pe mine.

Pe jucători nu am fost supărat, știți că am vorbit și după meci. Am zis că nu e vina lor. Toți au dat ce au avut mai bun. Meritam să jucăm 11 contra 11 tot meciul și vedeam care era rezultatul. Dar nu vreau să dau nici vina pe arbitri că am pierdut meciul. Când pierdem, pierdem toți. Asta a fost să fie, e trecut.

Trebuie să ne gândim la viitor, iar viitorul apropiat e meciul cu Voluntari, echipă care a bătut acasă pe Farul, Craiova, Argeș și a făcut egal acasă cu FCSB. E în finala Cupei, aproape, e în play-off și să nu cumva să îi subestimăm”, a spus Petrescu.

”Primă specială” pentru meciul cu FC Voluntari

Antrenorul liderului din Casa Pariurilor Liga 1 a adăugat că și-ar dori ca după partida de la Voluntari să aibă dispoziția necesară să ciocnească un ou de Paște cu elevii lui și le-a promis că îi va scoate la un restaurant.

”Normal ar fi să ciocnim un ou după meci, poate să mergem undeva împreună, sper să iasă bine, ei știu că sunt invitații mei, le-am spus.

Rămâne de văzut ce va fi la meci. Sunt convins că vor da totul pe teren, așa cum au făcut și la meciul cu FCSB și cu Universitatea Craiova”, a încheiat Petrescu.