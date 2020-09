Dan Petrescu, fericit după victoria de la Giurgiu: „Uneori ai noroc, cum avut noi cu Astra”

CFR Cluj, campioana en-titre, a învins Astra Giurgiu cu scorul de 2-0 prin autogolul lui Crepulja din minutul 45 și golul lui Debeljuh din minutul 61.

Clujenii au urcat, momentan, pe primul loc în Liga 1 la finalul acestei partide, dar au un meci mai mult disputat decât Universitatea Craiova, singura formație cu maximum de puncte de până acum.

Următorul meci al echipei conduse de Dan Petrescu este joi, 24 septembrie, în tutul trei preliminar Europa League, contra suedezilor de la Djurgardens IF.

Dan Petrescu: “Sunt fericit, însă urmează un meci greu în Suedia”

Foarte rar avem ocazia să îl vedem pe Dan Petrescu, tehnicianul celor de la CFR mulțumit după un meci. Acesta s-a bucurat după victoria elevilor săi, însă gândul îi zboară spre meciul din Europa League:

“Atunci când câștigi, ești fericit. Chiar dacă Astra a avut ocazii, este un scor meritat, am lovit bara până la autogolul lui Crepulja. Uneori ai ghinion, cum a fost în partida cu Dinamo Zagreb, iar alteori ai noroc, cum am avut noi în seara aceasta.”

Acesta speră ca Ciprian Deac să se refacă până la ora meciului cu suedezii de la Djurgardens IF și a comentat polivalența lui Andrei Burcă în linia defensivă ca fiind un atu și pentru echipa națională:

“Sper ca Ciprian să fie apt de joc, este nevoie de el. Avem meci greu în Suedia, ne gândim după la ce urmează. Cine se califică pornește ca și favorită în următorul tur. Andrei Burcă este de meserie fundaș central, consider că și cei de la națională trebuie să se bucure de mutarea lui Burcă în banda dreaptă, este o soluție pentru echipă.”

Nici măcar Dan Petrescu, un fost mare internațional care a activat la nivel european la cel mai înalt nivel, nu a fost martor unui meci asemănător cu cel disputat între FCSB și Backa Topola:

“N-am văzut în viața mea un meci ca cel al lui FCSB cu Topola, nici în eșaloanele secunde nu vezi așa ceva. Momentele de acest gen te fac mai puternic, pe ei i-a făcut mai puternici.”

