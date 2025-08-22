Dan Petrescu, forţat să se retragă din antrenorat: “Are probleme de sănătate! Poate dura ani de zile”

Al patrulea mandat al lui Dan Petrescu pe banca lui CFR Cluj s-a încheiat după eșecul incredibil suferit de „feroviari” în Suedia, 2-7 contra lui BK Hacken. Președintele vicecampioanei României, Cristi Balaj, a descris la emisiunea FANATIK SUPERLIGA situația complicată în care se află tehnicianul, care a declarat că va lua o pauză din antrenorat.
Afectat puternic de problemele de sănătate, Dan Petrescu a anunțat că va lua o pauză în cariera de antrenor după despărțirea de CFR Cluj. Președintele „feroviarilor”, Cristi Balaj, a vorbit despre această situație la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. „Pentru el, cel mai important în acest moment e să-și rezolve problema de sănătate.
Poate să dureze șase luni, dar poate să dureze trei ani. A spus că nu va reîncepe activitatea până nu îi ies analizele perfect și se vindecă complet. Nu știm cât va dura. (n.r. poate să dureze și un an, doi?) Da. (n.r. crezi că va mai reveni?) Fiind legat de problema de sănătate, îmi doresc din tot sufletul să revină.
Pentru că asta ar însemna că s-a vindecat complet”, a declarat oficialul ardelenilor. Cristi Balaj ar fi vrut la rândul său să demisioneze după dezastrul din Suedia, însă patronul Neluțu Varga nu a acceptat și fostul arbitru va continua în conducerea echipei. În locul lui Dan Petrescu pe banca tehnică va fi numit italianul Andrea Mandorlini.
Cristi Balaj a afirmat că singura opțiune a celor de la CFR după rezultatul nefast din Suedia este să se replieze, deoarece urmează o luptă dificilă pentru primele poziții din Superligă. „Oamenii mari, caracterele, știu să se ridice. Asta trebuie să facem acum. Nu să fugim, nu să ne ascundem.
Să recunoaștem că am greșit, să ieșim din rușinea asta pe care am avut-o. Este singurul lucru care ne rămâne de făcut, să ne ridicăm”, a declarat președintele clujenilor la FANATIK SUPERLIGA. Pentru CFR urmează un duel în campionat contra celor de la Oțelul, care se va disputa duminică, de la ora 16:15.