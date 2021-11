Dan Petrescu nu intră în calculele FRF pentru postul de selecționer: „Eu n-am primit niciun telefon!” Video

Deși Dan Petrescu este dorit de majoritatea oamenilor din fotbal pentru a prelua echipa națională a României, „Bursucul” a declarat că nu a fost contactat de nimeni din cadrul FRF.

Ba, mai mult, antrenorul lui CFR Cluj e de părere că Mirel Rădoi va continua la naționala României, fiind dorit de către cei din Federație.

Dan Petrescu consideră că FRF ar putea plăti clauza sa de reziliere: „Am o clauză pe care și-o permite toată lumea”

Dan Petrescu a vorbit despre posibilitatea de a prelua naționala României, însă spune că propunerea ar trebui să vină din partea conducerii FRF, ci nu a oamenilor de fotbal: „Am fost antrenor liber 6 luni, nu am fost sunat. Acum sunt de 3 luni la CFR, nu m-a contactat nimeni. Pe ei trebuie să îi întrebați, nu pe mine. Eu n-am primit niciun telefon! Eu am o clauză pe care și-o permite toată lumea, chiar și Federația.mLe mulțumesc celor care mă propun, dar nu decid ei. Din ce am înțeles, va rămâne Mirel Rădoi. Nu știu ce să zic, dacă e adevărat”.

Din punctul său de vedere, vor mai trece cel puțin încă 16 ani până când România va reuși să se califice la un Campionat Mondial, deși din 2026 vor participa nu mai puțin de 48 de echipe: „Cum caracterizez campania de calificare? Un eșec! Nu e frustrant, noi, Generația de Aur, când ne-am lăsat de fotbal, am declarat că 20 de ani nu mai mergem la Mondial. Am greșit. Vor trece 40 de ani.

Când într-o grupă cu Armenia și Macedonia termini pe 3… O grupă mai ușoară nu o să mai avem. Sunt foarte multe lipsuri. Toate la un loc fac ca noi să nu fim la un Campionat Mondial. Dacă aș fi liber de contract, aș vorbi mai mult. Așa îi las pe alții care vorbesc pe la televizor toată ziua.

Claudiu Petrila și Denis Alibec, în afara lotului pentru meciul cu FC U Craiova 1948

Dan Petrescu a fost mulțumit de perioada de pregătire, însă a dezvăluit că Denis Alibesc și Claudiu Petrila nu vor fi în lotul lui CFR Cluj pentru meciul cuFC U Craiova: „Antrenamentele au decurs foarte bine, chiar dacă am avut ceva jucători plecați la echipa națională: Manea, Burcă și Alibec, Otto a fost România U20 și Susic a jucat 90 de minute pentru Bosnia împotriva Ucrainei”.

FANATIK a anunțat în exclusivitate în meciul din Olanda cu AZ Alkmaar, în timp ce Alibec a venit accidentat de la lot: „Claudiu Petrila e singurul care în continuare e accidentat. Nici Alibec nu cred că va face parte din lot pentru meciul cu FC U Craiova, pentru că a venit accidentat de la echipa națională. Săptămâna viitoare sper că va reveni la antrenamente. Omrani s-a accidentat la gleznă, dar de două zile s-a antrenat”.

Petrescu se așteaptă la un meci și mai greu după venirea lui Eugen Trică la FC U Craiova 1948: „Indiferent cine era antrenor, ne-am fi așteptat la meci greu, dar așa va fi și mai dificil. Trică a fost o lungă perioadă la CFR Cluj și s-a simțit foarte bine aici. Sunt sigur că va încerca să demonstreze ceva, iar de la Craiova a fost dat afară pe nedrept după ce a promovat echipa.

Au bătut cu 4-1 pe Steaua din liga a doua. A adus spirit în atac, pentru că ei acolo aveau probleme nu în apărare. Ne va aștepta un meci foarte greu. El a fost un mare fotbalist pe faza de atac”.

Dan Petrescu nu se teme că CFR Cluj va intra în insolvență: „Mereu au fost aceste zvonuri”

FANATIK a aflat în exclusivitate că este disperat din cauza datoriilor, însă Dan Petrescu nu crede că CFR Cluj va intra în insolvență, lucru negat și de către președintele clubului, Cristi Balaj.

„Eu nu am nicio emoție. Mereu au fost aceste zvonuri, am fost aici foarte mulți ani. Cred că președintele clubului Cristi Balaj a spus tot ce trebuie despre acest subiect. Cred că totul va fi bine. Orice antrenor își dorește liniște dar nu cred o e problemă în momentul ăsta la CFR. Indiferent ce va fi lucrurile se vor așeza.

CFR e avantajată dacă câștigă meciuri. Atât! Restul…. Nu suntem avantajați de nimic și nimic. CFR-ul e sub presiune mereu, a luat patru campionate la rând. Presiunea e la noi nu la alte echipe. Alte echipe dacă vin din spate poate ar fi o surpriză”, a spus Dan Petrescu într-o conferință de presă.