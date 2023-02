Dan Petrescu, frustrat după CFR Cluj – FCSB 0-1: ”Au dat un gol din nimic”

”Roș-albaștrii” cu un gol reușit de Malcom Edjouma în finalul jocului și s-a apropiat la 6 puncte de ardeleni.

Dan Petrescu, reacție acidă după CFR Cluj – FCSB 0-1

La finalul meciului CFR Cluj – FCSB 0-1, din etapa a 24-a din SuperLiga, Dan Petrescu s-a arătat nemulțumit de eșecul venit la una dintre ultimele faze ale jocului și a recunoscut că și-ar fi dorit să se încheie 0-0.

”E clar că sunt supărat. O primă repriză în care FCSB a fost mai bună, a avut mai multe ocazii. Noi am fost de nerecunoscut. La pauză am vorbit puțin, am făcut o schimbare și am arătat mai bine în repriza a doua.

Nu țin minte vreo ocazie a celor de la FCSB, dar, dacă n-am băgat-o noi în poartă, au dat ei un gol din nimic, pur și simplu! A fost cu o execuție a unui jucător de mare calitate. Ăsta e fotbalul.

Noi am avut cu Yeboah singur cu portarul, dacă îi dădea pasă lui Deac câștigam noi. Tot timpul cu FCSB sunt meciuri strânse. Eu zic că FCSB a fost mai bună în prima repriză, iar noi în a doua. Un egal era corect”, a declarat Petrescu.

Petrescu nu vrea să audă de probleme în defensivă

Tehnicianul s-a arătat deranjat când a fost întrebat dacă CFR Cluj a arătat vulnerabilitate în defensivă, aducând aminte că acesta este primul gol încasat de campioana României în 2023.

”În primele meciuri din 2023 nu am luat gol, iar acum am luat în minutul 90. Acum suntem vulnerabili? Mergem înainte. Mai sunt 16 meciuri de jucat, suntem încă pe primul loc, dar sunt conștient că un 0-0 era mai bun inclusiv pentru moral”, a spus Dan Petrescu.

Doi dintre cei mai buni jucători ai campioanei României, Simone Scuffet și Andrei Burcă, au fost și ei după ce au pierdut pe final în derby-ul cu FCSB și consideră că egalul ar fi un rezultat echitabil.

Programat să începe la ora 21:00, duelul dintre campioană și vicecampioană a început cu o . ”Centralul” Sebastian Colțescu a dat drumul partidei, chiar dacă, cu aproximativ zece minunte înainte de ora oficială de start, nocturna din Gruia a picat.