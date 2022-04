Dan Petrescu, furios pe jucătorii săi după Voluntari – CFR Cluj 0-1: ”Nu putem să facem atâtea greșeli mereu”

Ardelenii cu un gol marcat în final de Boateng și s-a distanțat la 5 puncte de rivala FCSB.

Dan Petrescu și-a criticat jucătorii după Voluntari – CFR Cluj 0-1

Recunoscut ca un antrenor intransigent și care pune foarte mult accent pe faza defensivă, Dan Petrescu s-a arătat deranjat de cum s-au apărat jucătorii săi la ultima fază a meciului Voluntari – CFR Cluj 0-1 în care adversarul a fost aproape de gol.

”Am fost egalați de patru ori în ultimul minut și azi era să se repete istoria. Am revăzut celelalte meciuri, nu avem voie să facem aceste greșeli la acest nivel. În afară de ultima fază, Voluntari n-a avut nicio ocazie. Am avut noroc cu golul lui Boateng, primul lui gol, dar a fost o victorie meritată.

Nu putem să facem atâtea greșeli mereu, avem jucători cu experiență. Sperăm să se mai întoarcă, să mai dăm și noi gol la ultima fază. Am început excelent. Am avut bară, penalty, am marcat, . Am mai avut o ocazie mare prin Chipciu, dar mă așteptam să facem mai mult în repriza a doua.

E o victorie de moral, dar acum trebuie să pregătim foarte bine meciul următor. Le-am zis la pauză: calm și balanță, să fim echilibrați, să uităm penalty-ul, să fim puțin mai liniștiți. Din păcate, nu am reușit să-i conving să fim puțin mai calmi”, a declarat Petrescu.

Antrenorul vorbește despre o teamă la jucătorii săi

”Toți jucătorii lui Voluntari ne-au creat probleme, sunt convins că va fi greu pentru celelalte echipe să câștige aici. Ei nu au presiune și joacă fără probleme. Cred că a început această teamă, trebuie să ne gândim ce să facem.

Pentru că în minutul 92 am avut aut, trebuia să ținem de minge, dar am pierdut-o și era să luăm gol. Au fost trei minute de prelungiri și era să luăm gol în minutul 94. Și iar o luam de la început.

Orice meci e foarte important, orice meci va fi o finală de acum înainte. Mă tem de orice meci, trebuia să facem mai multe puncte până acum. Nu l-am contestat (n.r.- pe Istvan Kovacs), am zis că a fost o greșeală, dacă spun părerea mea că nu trebuia să dea roșu la acea fază, asta nu înseamnă că l-am contestat.

Poate am greșit eu. Sigur va arbitra la Mondiale, arbitrează semifinală de UCL, am zis doar că a dat prea ușor roșu, niciodată nu l-am contestat”, a încheiat Dan Petrescu.