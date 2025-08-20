Dan Petrescu, gest extraordinar pentru fiica unei legende a lui Dinamo: “A venit direct la spital! M-a întrebat ce este de plătit”

Pe lângă faptul că a învins cancerul, Ion Marin s-a mai confruntat la un moment dat în viața sa cu o astfel de conjunctură delicată, trăită de fiica sa cea mică, Denisa.

Dan Petrescu, gest minunat pentru familia lui Ion Marin: „Un om deosebit”

A fost nevoie ca ea să fie operată de două ori, prima dată la Londra, iar a doua oară în Statele Unite ale Americii, la Philadelphia. În cele din urmă, din fericire, totul s-a terminat cu bine.

Invitat la cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK DINAMO, realizată de Cristi Coste, Ion Marin, fost mare fotbalist, dar și fost antrenor, al lui Dinamo, a povestit cum a încercat , să ajute în contextul primei intervenții chirurgicale suferite de Denisa.

„Am depășit-o și p-asta… Nu, nu am stat în casa lui. Prima operație pe care a suferit-o Denisa am făcut-o la Londra. La Londra, la hotel m-am trezit cu Dan Petrescu. Și zic: ‘Ce e, Dane, cu tine?’. ‘Am venit, că știu că sunteți aici. Ce faceți? Cum sunteți? Ce e de plătit?’. I-am mulțumit frumos, era totul achitat, nu era nicio problemă, dar un gest extraordinar.

Adică să mă trezesc cu el acolo așa… Fantastic. Un om deosebit, i-am mulțumit frumos, îi mulțumesc și acum. A doua operație a Denisei am făcut-o în Philadelphia, în America, o lună de zile am stat acolo. Operație cu succes, acum e totul în regulă.

Denisa se pregătește să își susțină doctoratul în psihologie

Fata a terminat psihologia în Anglia, își termină acum în toamnă doctoratul. A rămas în Anglia, locuiește în Londra. După doctorat are deja o ofertă pentru job. S-a stabilit deja acolo, este drumul ei. Nu poți să te opui. Copiii din ziua de azi își aleg soarta, drumul. Tu, ca părinte, doar să faci în așa fel, dacă poți, să îi ajuți cu tot ce trebuie. Restul, lasă-i să se ducă, să zboare, e viața lor.

(n.r. Despre faptul că la Campionatul European U19 din această vară au fost prezenți în tribune la meciuri cealaltă fiică a sa, Delia, și nepotul David) Era Delia, tot psiholog, și Daviduț, nepotul meu care la anul pleacă și ăsta la Universitate în Milano. Toți, asta spun.

Grija noastră este ca lor să nu le lipsească nimic, dacă se poate. Și restul, sigur, dacă poți să îi influențezi câte un pic în alegerile pe care le fac, în regulă, dacă nu, să dea Dumnezeu ca deciziile și alegerile pe care le fac să fie înțelepte, să fie bune, și să aibă un parcurs corect în viață.

(n.r. Dacă nepotul este fan FCSB) Da, da. Am mari dispute cu ei când suntem la meciuri, este fan FCSB. A cochetat și el puțin așa cu fotbalul, dar nu a ales calea fotbalului, a ales calea învățăturii. Ne bucurăm că îl avem, ne bucurăm că e sănătos, să îi dea Dumnezeu în continuare minte limpede și drum bun”,

Cu ce problemă medicală s-a născut fiica lui Ion Marin

Denisa, fiica cea mică a lui Ion Marin, s-a născut cu o malformație congenitală a cavității bucale, „palatoschizis” în termeni de specialitate sau „gură de lup” în limbaj mai puțin academic. Ce presupune această chestiune, potrivit

„Palatochizis, sau gura de lup, este o deschizătură la nivelul buzei superioare sau a palatului dur și moale (cerul gurii).

Afecţiunea apare ca urmare a dezvoltării incomplete a structurilor faciale ale fătului în viața intrauterină şi este una dintre cele mai frecvente malformații congenitale. Unilaterală sau bilaterală, frecvent apare ca afecțiune izolată, însă poate fi asociată și cu alte afecțiuni genetice.

Palastochizisul este o afecțiune cu un impact psiho-social și funcțional important, însă, la majoritatea bebelușilor, cu ajutorul unor serii de intervenții chirurgicale, se poate restabili funcția normală și se poate obține un aspect firesc, cu o cicatrice minimă”.