Dan Petrescu, gest superb imediat după ce a fost eliminat în CFR Cluj – Unirea Slobozia 3-0! Camerele TV nu au surprins momentul

Dan Petrescu a fost eliminat în partida disputată de CFR Cluj cu Unirea Slobozia, „Bursucul” văzând cartonașul roșu din cauza mai multor proteste. După ce Andrei Chivulete l-a trimis în tribune, antrenorul feroviarilor a făcut un gest superb.

, dubla lui Louis Munteanu și golul lui Adrian Păun au nuanțat un superb 3-0 în dreptul feroviarilor.

„Bursucul” nu a fost fericit pe deplin la finalul partidei, Dan Petrescu fiind eliminat pe finalul primei reprize de către Andrei Chivulete, motivul fiind protestele de la . După ce arbitrul l-a trimis în tribune, antrenorul clujenilor a decis să dea mai multe autografe fanilor prezenți la meci.

Formația din Gruia trece printr-o perioadă excelentă în cupele europene, echipa patronată de Neluțu Varga reușind să se califice în turul trei preliminar UEFA Conference League, unde este foarte aproape să o elimine pe Maccabi Petach Tikva (Israel).

În campionat lucrurile par să meargă pe făgașul normal pentru CFR Cluj, formația pregătită de Dan Petrescu adunând 7 puncte în primele 5 etape și momentan se clasează pe poziția a 7-a.

Dan Petresu, un car de nervi după eliminarea din meciul cu Unirea Slobozia

Dan Petrescu a fost extrem de nervos la finalul partidei câștigate de CFR Cluj în fața nou-promovatei Unirea Slobozia. „Bursucul” s-a plâns de programul extrem de încărcat și totodată a criticat arbitrajul.

„Am câștigat 3 puncte mari, ținând cont că am schimbat toți jucătorii de câmp față de meciul din Europa. Sunt foarte fericit pentru rezultat, dar sunt dezamăgit puțin de eliminare. În Europa și pe oriunde am antrenat nu am fost eliminat, în România mereu sunt eliminat.

I-am zis arbitrului de rezervă de ce nu e atent și mi-a dat galben. Mi s-a părut că și arbitrul de centru s-a grăbit. Îmi pare rău. Și jucătorii protestează, trebuie să le dăm roșu? N-am înțeles atitudinea celui de-al patrulea arbitru.

Avem două finale, astăzi și joi. Prima finală am câștigat-o, urmează joi. Louis Munteanu a reușit două goluri la debut, e bine pentru el. Trebuie să rămână liniștit. Îl felicit, bravo lui! Are clasă! Trebuie să rămână liniștit dacă vrea să ajungă un jucător mare. Trebuie să aibă meciuri în picioare.

A luat și galbenul ăla prea ușor. E și el o variantă pentru meciul de joi. Postolachi s-a rupt la antrenament, Muhar nu s-a pregătit nici el, că e accidentat. Sper să ne calificăm, ar fi fantastic să prindem și o zi liberă. Am avut 11 meciuri în 29 de zile (n.r. au fost 8 meciuri), mi se pare că se exagerează puțin”, a declarat Dan Petrescu.