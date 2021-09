Dan Petrescu i-a răspuns lui Marius Șumudică: ”Să aibă rezultatele pe care le-am avut eu în cariera”  

capătă noi conotații. ”Bursucul” a scuzat evoluția mediocră a campioanei CFR din primul meci din Conference League, cu Jablonec, spunând că jucătorii lui sunt nepregătiți fizic.

Marius Șumudică a ripostat și a amintit de numeroasele schimbări pe care Petrescu le-a operat în primul 11 al CFR-ului, între altele alegând să-l titularizeze pe Emannuel Culio, unul dintre cei mai slabi feroviari în meciul cu Jablonec.

Dan Petrescu contraatacă în stilul personal, cu o ”apărare supra aglomerată”

Noul antrenor al CFR-ului, Dan Petrescu, a ținut să-i răspundă lui Marius Șumudică, și a insistat pe ideea că echipa este nepregătită. Totuși, Petrescu a mai îndulcit tonul susținând că nu e vina fostului antrenor.

”Eu n-am vorbit de rău de nimeni, de când mă cunoașteți. Dacă dumneavoastră ați auzit că am spus eu ceva de un antrenor eu mă las de meserie, uite aici îmi dau demisia și plec.

N-am vorbit de rău de niciun antrenor în viața mea. Ce treabă am eu? Declarația mea a fost clară. Dacă făceam eu pregătirea… Dar n-am zis că antrenorul care a fost înainte a făcut-o greșit”, a eschivat Petrescu.

Ca să nu piardă teren, antrenorul campioanei a ”reintrat în meci” insistând odată în plus pe ideea că și că a fost nevoit să ia tot programul de pregătire de la zero.

”Am zis că eu preferam, cum știți pe mine, să încep pregătirea, pentru că tot timpul mi-a fost greu când am luat o echipă în mers. Și în Emirate și în Turcia.

În schimb, la CFR când am venit și am luat totul de la început au fost rezultatele care au fost (7 victorii din 7 meciuri în Liga 1 – n.r.). Eu atât am vrut să zic, dar n-am dat în nimeni niciodată.

Eu îmi respect colegii, îi urez multă baftă, să dea Domnul să găsească echipă cât mai repede și să facă treabă. Să ajungă unde vrea el și să antreneze unde vrea el și să aibă rezultatele pe care le-am avut eu în cariera mea”, a răbufnit Dan Petrescu, la conferința de presă dinaintea meciului cu Universitatea Craiova.

Dan Petrescu: ”Ai plecat, vezi-ți de viața ta”

Tehnicianul CFR-ului a continuat să-i transmită pilde fostului antrenor, chiar și atunci când părea că a depășit momentul ”Marius Șumudică”. Petrescu i-a transmis colegului său de breaslă că nu are nici un drept să vorbească de CFR Cluj, odată ce a plecat de la echipă.

”Nu concep ca colegii mei să se ia de mine în public. Pentru că eu nu m-am luat de niciun coleg. Ziaristul poate să scrie ce vrea, e treaba lui, e liber, dar să nu jignească.

Accept orice critică de la ziariști. Normal că trebuie să fiu criticat, mai ales după primele două meciuri. Accept orice critică, dar din partea voastră care sunteți plătiți să faceți asta. Dar nu de la colegi de-ai mei.

Colegii mei trebuie să-și vadă de treaba lor. Cât am fost plecat de la CFR Cluj o dată am vorbit și am zis că au ales antrenorul potrivit, pe Edi Iordănescu. Atât. Mi-am văzut de treaba mea. Așa mi se pare corect. Odată ce ai plecat de aici trebuie să îți vezi de viața ta și antrenorul să-și vadă de echipă”, a încheiat Dan Petrescu.

Cum a evoluat scandalul dintre Marius Șumudică și Dan Petrescu

Disputa dintre Dan Petrescu și Marius Șumudică a fost declanșată de declarațiile actualului tehnician al CFR-ului care, după meciul cu Jablonec, a declarată că ”am venit să repar ce s-a făcut greșit”.

Fostul antrenor s-a enervat la culme și a solicitat să intre în direct la mai multe posturi TV pentru a-și exprima punctul de vedere.

”Mi-e jenă să intru într-o dispută cu un coleg. Este grav dacă a spus astfel de lucruri. E urât să arunci cu noroi în munca unui coleg.

Petrescu să-şi închidă guriţa! Vezi-ţi de treaba ta! Nu e frumos să vorbeşti aşa de un coleg de breaslă. Ce nu s-a făcut bine, domnul Petrescu?

Cum nu e pregătită fizic echipa, când a câştigat în noroi cu FCSB şi a dus mingea pe jos, nu lungă şi pe-a doua? Nu sunt eu vinovat că aduce jucători care au două viteze, încet şi pe loc”, a spus, între altele Marius Șumudică.