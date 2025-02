Dan Petrescu îi răspunde lui Cristi Balaj: ”Eu sunt șocat, dacă el crede asta”

, l-a contrazis pe Cristi Balaj, președintele clubului. Antrenorul ”feroviarilor” s-a arătat șocat de .

Continuă contrele între Dan Petrescu și Cristi Balaj la CFR Cluj

, în contextul discuțiilor purtate în interiorul clubului și în spațiul public cu privire la demiterea tehnicianului din Gruia.

Balaj a afirmat că Dan Petrescu s-ar fi așteptat ca să intervină de partea sa. În replică, Petrescu i-a spus că nu s-a certat niciodată cu el și că cei doi nu au nimic de împărțit, din punctul său de vedere.

Mai mult decât atât, antrenorul ”Campioanei Provinciei” a amintit că el a fost cel care și-a dorit să vină Cristi Balaj la CFR Cluj, oficial pe care îl vrea în continuare alături de club.

”Eu sunt șocat, am auzit. Eu nu m-am certat, au fost niște mesaje, păreri diferite, dar dacă el a crezut că e bine să spună asta, nu știu. Eu nu am nimic cu el. Din punctul meu de vedere, eu nu sunt certat cu el, dacă el crede asta…

Eu am avut o relație foarte bună, eu m-am zbătut înainte să vină aici. Mi l-am dorit și în continuare mi-l doresc, vreau să rămână aici. Eram sigur că asta va fi prima întrebare.

Dan Petrescu: ”Fiecare om caută prieteni loiali”

Eu cred că pe planeta asta fiecare om caută prieteni loiali. Și eu am lângă mine niște oameni loiali, în opinia mea, dar nu zic ei ce vreau eu. Fiecare vine cu o părere a lui.

Nu are sens să intrăm într-o polemică, care nu are nicio legătură cu fotbalul”, a declarat Dan Petrescu, la conferința de presă premergătoare meciului dintre FCSB și CFR Cluj.

Anterior, Balaj a transmis următorul mesaj: ”Dan Petrescu e supărat și pe mine. Voia să spun mai mult decât am spus. Eu am zis clar, nu am cum să rezolv singur situația. Era nevoie de patron și nu avea relevanță ce vreau eu, ci decizia finanțatorului principal. Domnul Varga a reacționat imediat și mesajul a fost cât se poate de clar. Decizia îi aparține lui și în acest moment are încredere totală în Dan Petrescu”.