Dan Petrescu, în locul lui Gică Hagi la echipa naţională? “Avem nevoie de rezultate, nu de discursuri! Dacă Gică renunţă, e cea mai pragmatică soluţie!”

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în primele patru meciuri oficiale pe banca naţionalei României. Dan Petrescu se pregăteşte de revenirea în antrenorat, iar la FANATIK SUPERLIGA s-a discutat posibilitatea ca „Bursucul” să devină selecţioner, dacă postul va fi vacant înainte de startul preliminariilor la Euro 2028.

Dan Petrescu, soluţie pentru postul de selecţioner? Antrenorul e gata să revină „în iarbă”

Cristi Balaj a dezvăluit că , după cumpăna peste care a trecut în ultimul an. Fostul mare arbitru a declarat la FANATIK SUPERLIGA că Petrescu ar putea fi în viitor o soluţie pentru echipa naţională:

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„Este bine Dan Petrescu. Mai mare bucurie nu există. E foarte bine, nu am discutat detalii medicale. Ştiu că arată şi se simte foarte bine. Lui Dan Petrescu i-a priit foarte mult această perioadă. Nu trebuia să fie sub forma asta, dar pauza i-a priit. Îl văd jovial, comunicativ, pozitiv. Această pauză fotbalistică i-a priit.

Legat de echipa naţională, cunoscându-l pe Dan Petrescu, respectul pe care îl are faţă de Gică Hagi, dacă ar fi să îl întrebăm, nici n-ar vrea să discute. Dar dacă ar fi să fie. El merge deja la meciuri. Sunt sigur că ar face asta şi mai mult. Şi Hagi munceşte foarte mult. Dacă mergi la o zi de naştere, la un Revelion, dacă prinde un meci, el se uită la meci. Este preocupat, doar că rezultatele nu l-au ajutat. De fapt, mai multe lucruri nu l-au ajutat”, a declarat Cristi Balaj.

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Îi ia locul lui Gică Hagi la echipa naţională? „Ne trebuie rezultate, nu discursuri”

Dan Petrescu e cunoscut ca un antrernor pragmatic. Iar pornind de la această calitate a tehnicianului, Horia Ivanovici a emis ipoteza că numirea lui Petrescu la cârma echipei naţionale, dacă postul de selecţioner rămâne vacant după Liga Naţiunilor, nu ar fi o idee deloc rea, în condiţiile în care este un antrenor care a adus peste tot rezultate:

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„Este un antrenor de mare succes din România. Şi vă mai spun ceva, la ce criză există în fotbalul românesc, ştiu că poate suna puţin exagerat, dar peste un an de zile, Dan Petrescu poate să devină o variantă foarte solidă pentru postul de selecţioner al României. Nu este nebunia de a fi antrenor zi de zi. Ce am văzut la naţionala României la aceste meciuri? Ne-a lipsit pragmatismul, noi chiar n-am fost pragmatici. Dan Petrescu ar putea să scoată ce trebuie din echipa naţională, să aibă acel pragmatism.

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Dacă s-ar întâmpla asta, naţiunea românească nu ar fi supărată dacă ar câştiga meciurile cu 1-0. Totul ţine de starea lui de sănătate. Dan Petrescu poate să devină o soluţie pe masă pentru naţionala României. Este un antrenor care să joace la rezultat. Nu s-ar supăra nimeni să batem Polonia cu 1-0 jucând pragmatic. Dacă ar fi să fie din luna martie, ar putea fi genul de antrenor de care are nevoie echipa naţională. Joacă la rezultat. Lumea s-a săturat de discursuri. Ne trebuie rezultate, nu discursuri. Să jucăm îngrozitor şi să batem Bosnia cu 1-0. Lumea s-a săturat, vrea rezultate. Un egal măcar.

Iar Dan Petrescu este un expert în rezultate. Eu m-aş gândi foarte serios ca, dacă el e sănătos la anul şi se eliberează banca naţionalei să fie la echipa naţională. Nu e nici acel volum de muncă”, a dezvăluit Horia Ivanovici.

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Dan Petrescu, unul dintre cei mai de succes antrenori din fotbalul românesc! Medie impresionantă de puncte

Dan Petrescu este unul dintre cei mai de succes antrenori din istoria SuperLigii. A câştigat cinci titluri de campion al României, patru cu CFR Cluj şi unul cu Unirea Urziceni. A câştigat o Cupă a României, în 2025 cu CFR Cluj, respectiv o Supercupă a României cu ASA Târgu Mureş, în anul 2015.

„Superdan” este considerat un antrenor foarte pragmatic, echipele lui fiind cunoscute pentru stilul mai puţin spectaculos, dar foare eficient prin care obţine puncte. Dan Petrescu pune un mare accent pe apărare şi, deseori, în anii în care a luat titlul cu CFR Cluj, reuşea să câştige meciurile cu avantaj minim, 1-0 fiind scorul său preferat.

Dovadă sunt mediile de puncte pe care le-a avut Dan Petrescu în sezoanele în care a câştigat titlul în SuperLiga, de fiecare dată peste 1,7 puncte. Recordul a fost în sezonul 2017-2018, când echipa lui avea 2,17 puncte în medie, pe meci.

Media de puncte pe meci a lui Dan Petrescu în sezoanele în care a câştigat titlul

Unirea Urziceni (2006-2009): 1,73 puncte pe meci (124 de partide)

CFR Cluj (2017-2018): 2,14 puncte pe meci (37 de partide)

CFR Cluj (2019-2020): 1,81 puncte pe meci (84 de partide)

CFR Cluj (2021 – 2023): 1,81 puncte pe meci (103 partide)

În ultimul său sezon pe banca celor de la CFR Cluj, 2024-2025, Dan Petrescu a reuşit să câştige Cupa României. De asemenea, a avut o medie foarte bună de puncte, de 1,78 pe meci. Totuşi, ieşirea din scenă a fost una brutală, după acel 2-7 cu Hacken, din preliminariile Conference League.

5 titluri de campion al României a obţinut Dan Petrescu

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