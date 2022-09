Dan Petrescu în sfârșit mulțumit după CFR Cluj – Universitatea Craiova 2-0. ”Nu a fost ușor. Craiova e cea mai puternică echipă care a venit la Cluj”

CFR Cluj a câștigat în maniera obișnuită derby-ul cu Universitatea Craiova 2-0. Fără să arate ca o echipă în revenire de forma, campioana României s-a impus lăsând în urmă aceiași întrebare: ”Cum?”.

Dan Petrescu: ”Eu tot timpul îmi respect adversarii”

Deși stilul de joc al feroviarilor este același de când este pregătită de Dan Petrescu, adversarii din SuperLiga nu reușesc să-l contracareze, ba chiar cad în amorțeala pe care o dictează tehnicianul campioanei.

Craiova aproape că nu a existat în prima repriză. A încercat se reintre în joc, a forțat în actul secund, dar nu a reușit să întoarcă rezultatul stabilit încă din prima repriză după euro golul lui Karlo Muhar și .

și-a mai creat două ocazii în actul secund, mai mult decât nimic, față de aparițiile sterile ale oltenilor în careul lui Scuffet care a rezolvat orice tentativă a alb-albaștrilor de a relansa partida.

”Se pare că revenirea mea pe bancă a purtat noroc. Craiova e cea mai puternică echipă care a venit la Cluj în acest sezon, și aici includ și echipele din cupele europene. Toate echipele sunt bune. Merită felicitări toți băieții.

Nu a fost ușor. În două luni am jucat 19 meciuri. În Europa nu am pierdut nici un meci, doar la 11 metri, iar în campionat am pierdut trei meciuri pe care nu trebuia să le pierdem. Dacă și joi vom câștiga va fi foarte bine.

Eu tot timpul respect adversarii, nu mi-e frică de ei, dar îi respect. Au buget foarte mare, câștigă milioane de euro, dar la Cluj oricine vine câștigă foarte greu”, a spus Dan Petrescu.

Cum a comentat Dan Petrescu reușita de generic al lui Karlo Muhar

Croatul Karlo Muhar a înscris unul dintre cele mai frumoase goluri ale campionatului cu o execuție din afara careului care l-a lăsat fără replică pe David Lazar. nu a fost surprins. Cu doar o zi înainte Muhar a avut reușite la fel de frumoase, la antrenament.

”Ne-a ajutat foarte mult primul gol. Cu o zi înainte, la antrenament a marcat trei goluri de astea. Dacă în repriza a doua mai înscriam la cele două ocazii ar fi fost mai bine”, a comentat Dan Petrescu.

”Ceea ce am pregătit în ultima săptămână am arătat în această seară pe teren. Am arătat că suntem încrezători și că vrem să urcăm în clasament. Am încercat și la antrenamente astfel de execuții și antrenorul m-a încurajat să șutez de la distanță.

S-au întâmplat multe lucruri în ultimele luni, multe meciuri, mulți jucători noi, dar am arătat că avem un lot bun și sper să continuăm așa”, a spus și Muhar la finalul partidei.

Fotbaliștii lui Dan Petrescu și-au recăpătat încrederea

După două eșecuri consecutive pe teren propriu, în SuperLiga, CFR Cluj a câștigat meciul pe care îl considera cel mai dificil, cu Universitatea Craiova. Fotbaliștii lui Dan Petrescu sunt convinși că echipa este pe drumul cel bun.

”Importantă este victoria, trebuie să ajungem acolo unde ne este locul, iar pentru asta trebuie să muncim mult. Sunt bucuros când nu primesc gol, iar atunci când atacanții vin în sprijinul apărării, arată spiritul echipei noastre.

E o muncă de echipă, trebuie să găsim cel mai bun mod de a juca împreună. Nu am debutat foarte bine în campionat, dar ne-am revenit în timp și acum avem mai multă încredere.

Nivelul crește, multe echipe se luptă pentru titlu. Primul nostru obiectiv este să ne calificăm în play-off și să fim în cea mai bună poziție acolo. Nu cred că ne este cineva superior în campionat”, a declarat portarul Simone Scuffet.

”O victorie foarte importantă pentru noi pentru că din păcate nu suntem pe locul pe care trebuie. Am fost o echipă organizată și agresivă la presing. Trebuie să ne obișnuim să jucăm din trei în trei zile, dar îl înțeleg și pe Dan Petrescu pentru că el trebuie să schimbe mereu echipa.

Orice echipă poate să învinsă orice echipă. Farul stă bine, Rapid stă bine, Craiova la fel, e bine pentru fotbalul nostru. Nu mai sunt atâtea echipe care se apără, toată lumea vrea să joace fotbal”, a completat căpitanul Mario Camora.