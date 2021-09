Dan Petrescu, încă un motiv de nemulţumire: „Această chestie nu o s-o înțeleg niciodată”

Conferința de presă premergătoare duelului din etapa a zecea cu UTA Arad a fost un bun prilej pentru Dan Petrescu de a da glas unor noi nemulțumiri. Dacă până mai ieri contesta vehement arbitrajul și solicita implementarea sistemului VAR, acum a făcut referire la regulamentul Ligii 1, care îl împiedică să folosească toți jucătorii din lot.

„Este o listă foarte scurtă și această chestie nu o s-o înțeleg niciodată! De ce trebuie să am listă de 22, când pot avea de 30?”, a răbufnit „Bursucul”, dând, însă, asigurări că, în ciuda , echipa sa va lupta până la capăt pentru încă un titlu, cel de-al cincilea consecutiv.

ADVERTISEMENT

La Arad îi așteaptă o atmosferă de zile mari, pentru că suporterii au cumpărat în timp record toate cele 2.300 de tichete (50% din capacitatea stadionului) puse în vânzare. Partida este programată duminică, 26 septembrie, de la ora 21:00.

Dan Petrescu e nemulțumit că nu poate înscrie mai mulți fotbaliști pe lista pentru Liga 1

„Nu știu dacă vor mai veni alți jucători, dar eu aș vrea să se refacă ai noștri. Eu sunt mulțumit de lot, dacă ei se vor reface. Sunt jucători care pot juca doar în Cupă. I-ați și văzut, dar nu mai suntem în competiție.

ADVERTISEMENT

În campionat nu pot juca, pentru că nu sunt pe listă. Este o listă foarte scurtă și această chestie nu o s-o înțeleg niciodată! Dacă eu am jucători aici și îi pot băga, de ce trebuie să am listă de 22, când pot avea de 30?

Mai ales că pot apărea cazuri de Covid și atunci trebuie să avem soluții. Noi jucăm și foarte multe meciuri, suntem cu 14 meciuri înaintea tuturor.

Stăm numai prin avioane, nici nu mai știm cum ne cheamă, schimbă o echipă, bagă altă echipă, pregătește celălalt meci. Dar vă spun că cei care vor intra pe teren își vor da viața”, a declarat Dan Petrescu.

ADVERTISEMENT

Șefii i-au mai adus un atacant. A evoluat ultima dată pentru o echipă din Turcia

Cu doar 24 de ore în urmă, CFR Cluj (27 de ani), un atacant originar din Mali care și-a petrecut ultimele două sezoane la formația turcă Denizlispor, unde a bifat 60 de partide și a marcat șapte goluri.

În CV-ul său se mai află Girodins de Bordeaux, care l-a lansat în fotbalul mare, Le Havre, FC Sochaux, dar și Leeds United, UD Las Palmas sau Sporting. Croatul Gabriel Debeljuh și sârbul Dusan Celar – – sunt ceilalți doi jucători pe care îi mai are la dispoziție „Bursucul” pentru această poziție.

„Clubul CFR 1907 Cluj anunță oficial transferul atacantului Hadi Sacko! Fotbalistul de 27 de ani a început fotbalul la FC Girondins Bordeaux, echipă pentru care a bifat 23 de meciuri.

ADVERTISEMENT

În cariera sa, Sacko a mai evoluat la Leeds United, UD Las Palmas, Sporting, Le Havre sau FC Sochaux, iar în ultimele două sezoane a jucat în Turcia la Denizlispor, formație pentru care a bifat 60 de partide și a înscris 7 goluri. Îi urăm bun venit în Gruia și multă baftă în tricoul vișiniu! Bienvenue, Hadi!”, a transmis campioana, prin intermediul paginii oficiale de Facebook.