Dan Petrescu, îngrijorat după 2-2 în Giulești: „Am pierdut două puncte“. Cum a explicat Bîrligea “războiul” cu fanii rapidiști

, terminat cu scorul de 2-2, după un gol târziu. Bucureștenii au egalat în minutul 90+7 prin kosovarul Hasani, care le-a adus un punct nesperat.

Dan Petrescu cere întăriri după meciul cu Rapid

Dan Petrescu spune că e nevoie de întăriri pentru a face față pe toate fronturile. „Bursucul“ a spus că ar fi semnat pentru un punct în Giulești înainte de meci, dar acum rămâne cu un gust amar.

„Egalați în minutul 96, 97. Suntem supărați. Dacă înainte de meci îmi spuneai că facem un egal, nu eram așa supărat. Țînând cont că jucăm în Giulești. Un gol prea ușor, la fel ca primul, la penalty. Am controlat foarte bine jocul. Am jucat bine.

Degeaba joci bine 95 de minute dacă iei gol în 96. M-am gândit că pe final o să joace mingi lungi, pe linia a doua. Finalizarea nu s-a văzut de pe bancă prea mult. Îmi pare rău de băieți, au muncit extraordinar. Sunt două puncte pierdute. În Giulești e greu să câștigi puncte.

Patru goluri deja, în două meciuri e mult. Ceva nu a mers. Parcă nu au mai fost greșelile de la primul meci, cu Dinamo. N-am avut un fundaș central pe banca de rezerve. Doi s-au accidentat ieri la antrenamente. Dacă aveam o soluție, poate reușeam pe final să închidem meciul.

Ăsta e rezultatul, trebuie să îl acceptăm. Michael la golul lor a greșit puțin, a pierdut mingea, de acolo a plecat golul. Toată lumea l-a criticat, sper să între la fel de bine. Și el dacă era mai inspirat la ultima fază, n-am fi luat gol. E o greșeală mare.

Ce spune Dan Petrescu despre gestul lui Bîrligea și declarațiile lui Braun

Am început ședința de azi, să respectăm publicul de aici, e un public cald. Chiar dacă se mai întâmplă lucruri ciudate, să nu răspundem în niciun fel. Dani n-a înțeles și la pauză l-am rugat foarte mult să se oprească. Nu va câștiga niciodată duelul cu galeria.

În repriza a doua a fost cuminte. Chiar nu știu care e situația, m-am concentrat la meci. O să mai caut niște jucători, sper să ne mai întărim. Ar fi fost mai bine după o victorie. Eu am vrut să îl țin pe Manea, n-a vrut el, a vrut să plece. Îi doresc multă baftă, am lucrat excelent cu el. Am câștigat multe meciuri în Europa. A fost un jucător exemplar pentru CFR Cluj.

(n.r. despre Braun) A venit la mine înainte de meci, a zis că vrea să întrebe că nu înțelege ce a scris în ziar. Că el nu a vorbit rău de mine. Eu l-am adus, eu l-am băgat în echipă. Eu l-am făcut mare, l-am luat de la Botoșani. N-am avut probleme cu el. Au zis că au interpretat cei care au scris. El a venit la mine și mi-a spus. A zis că a vorbit și cu clubul să dea o notă. A venit să vorbească cu mine. Mă și miram să zică ceva rău de mine.“, a spus Dan Petrescu.

Tachtsidis își ceartă voalat colegii

„Pentru mine e important ca echipa să câștige. Câteodată așa e fotbalul. Astăzi, fotbalul a fost în maniera asta. A fost o lipsă de concentrare la final. Ultimele minute, ultimele secunde, ei n-aveau nimic de pierdut și au presat mai mult.

Erau mai puternici, mai focusați. Spun din nou, așa este fotbalul. Ne gândim la următorul meci acum. Rapid e o echipă bună, au jucat foarte bine, a fost un meci bun. Să vedem meciurile următoare. Sunt fericit că am oferit un assist colegilor mei.

Mă simt bine, echipa e bună. Să continuăm tot așa. Au venit jucători noi, trebuie să se adapteze. Ne căutăm ritmul. Nu e ușor. Trebuie să își schimbe mentalitatea, să lucreze mai mult, altfel meciurile vor fi așa de dificile“, a spus grecul Tachtsidis la flash-interviu.

Daniel Bîrligea își explică gestul inflamator

Daniel Bîrligea și-a explicat , pentru care jandarmii au intervenit. Mai mulți fani au aruncat cu sticle pe teren, care l-au și lovit pe Keita, fotbalistul clujenilor.

„A fost un duel din ambele părți. Ambele echipe ne-am dorit să câștigăm, s-a văzut. Din păcate, ne-au egalat în ultimele minute. În ultimele secunde, mergem cu capul sus, ne gândim la următoarele meciuri. Cu siguranță, mingea e rotundă, nu se știe până când nu fluieră arbitrul.

Cine luptă are de câștigat. Faptul că am fost la națională și nu m-am oprit deloc, mi-a dat continuitate. Nu simt oboseală, am avut zile de pauză. La națională nu prea am jucat, nu e mare oboseală. Antrenamentele e o plăcere să le faci, deci nu e o oboseală.

Nu a fost cine știe ce conflict față de mine. Nu mă simt, nu îmi schimbă starea de joc. Pot să mă înjure, dar eu am vrut doar să.. Nu să îi jignesc, să mă apăr, într-un sens. Mi-am pus mâinile la ureche să zic că pot să înjure tot meciul.

Pe mine nu mă deranjează. Îmi cer scuze că i-am incitat mai tare. Eu sunt unul, ei sunt 10.000. Nu se vede că ei mă înjură pe mine, dar îmi cer scuze pentru asta. În teren e o chestie, în teren e altă chestie.

Eu și Petrila ne înjurăm pe teren, după suntem prieteni. Nu putem să trăim toată viața cu aceeași colegi. Fiecare schimbă și își face un trai mai bun. Cred că o să mai vină jucători, mai avem nevoie de câte unul. Cred că o să vină, avem de jucat multe meciuri în următoarele zile și o să avem nevoie“, a spus Daniel Bîrligea.

Matei Ilie e la pământ după meci

„A fost un meci frumos, intens, obositor. Din păcate, am luat gol în ultimul minut. Nu ne-am învățat lecția de sezonul trecut. Nu știu dacă e noroc, dar trebuia să fim mai atenți. Suntem foarte triști, dezamăgiți, am luptat 90 de minute și am luat gol în ultimul minut.

E foarte frustrant. Cred că pe Mister îl interesează orice detaliu, încearcă să corecteze orice e greșit în teren. Normal, clubul înseamnă că are încredere în mine. Mister are încredere în mine, colegii au. Cred că campionatul e din ce în ce mai greu.

S-au îmbunătățit toate echipele de anul trecut și va fi o luptă foarte grea. Trebuie să vizionăm meciul și să ne uităm la fiecare în parte, să vedem ce am greșit. Foarte mult am învățat și o să mai am foarte multe“, a spus tânărul Matei Ilie.