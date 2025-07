Dan Petrescu, înțepături pentru FCSB, Craiova și U Cluj înainte de CFR Cluj – Lugano: „E alt nivel”. Video

La conferința de presă premergătoare meciului retur CFR Cluj – Lugano de joi seară din manșa a doua preliminară din Europa League, Dan Petrescu, printre altele, a lansat și o ironie la adresa celor de la FCSB, Universitatea Craiova și U Cluj, celelalte reprezentante ale României în această stagiune de cupe europene.

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu, atac la adresa rivalilor din campionat înainte de CFR Cluj – Lugano

Pe lângă faptul că i-a lăudat din nou pe adversarii din Elveția, în contextul acelui , antrenorul echipei din Gruia a dorit să scoată în evidență în mod special faptul că, în viziunea sa, această formație este mult superioară față de , FK Sarajevo și Ararat Armenia, grupările care se duelează cu echipele menționate mai sus în această perioadă în competițiile continentale.

„Trebuie să respectăm adversarul. Nu înțeleg de ce trebuie să mai vorbim. E clar că ei sunt mai buni, au jucători mai buni, costă 15 milioane, 10 milioane. Uitați-vă la Transfermarkt. E clar că lotul lor este mult mai valoros. În afară de asta, ei nu au niciun accidentat.

ADVERTISEMENT

Noi avem patru jucători titulari care sunt accidentați. Orice echipă din lume ar suferi în acest caz. E clar că ei au un avantaj. Dar am mai demonstrat înainte, indiferent de numele adversarului, că am avut rezultate mari dacă am avut spirit.

Ce a dorit să scoată în mod special în evidență antrenorul ardelenilor: „Nu poți să compari echipele, e alt nivel”

Mâine (n.r. joi, 31 iulie) cred că trebuie să facem cel mai bun meci al nostru din ultimii 5 ani ca să ne calificăm. Nu poți să compari echipele din Macedonia de Nord, Armenia și Bosnia cu echipa asta, Lugano. E alt nivel. Cu puțin noroc putem spera la calificare. Important e să ne calificăm.

ADVERTISEMENT

Parcă de la Slavia Praga nu am mai simțit o echipă așa puternică. Trebuie să avem o organizare foarte bună, să știm să suferim și să reușim să-i aducem mingi lui Munteanu în față. Louis poate să inventeze mereu ceva”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă premergătoare returului cu Lugano, citat de digisport.ro.