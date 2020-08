Dan Petrescu, ironic după noile măsuri luate de FRF: „Locul 1 din Liga 2 să joace direct în Champions League”

Comitetul Executiv al FRF a hotărât, în urmă cu câteva zile, și câteva modificări legate de calificarea în cupele europene. Potrivit noului format al campionatului, formațiile care vor ocupa pozițiile 7 și 8 vor putea să joace în preliminariile Europa League, chiar dacă vin din play-out.

Dan Petrescu, tehnicianul noii și vechii campioane CFR Cluj, consideră că noua regulă este una „penibilă” și „numai în România se poate întâmpla așa ceva”.

”Să joace în Europa League o echipă de play-out? Doamne ferește! Așa ceva? Hai să ne lăsăm de fotbal! Doamne ferește! De ce nu face cu echipa din Divizia B barajul? Ne facem de râs cu doi jucători U21, cu toate astea. Doamne ferește! De ce facem noi play-off și mi se iau puncte?”

„Cine a luat Liga 2 să meargă direct în Champions League”, spune ironic Petrescu

„Să facă 18 echipe ca pe vremea noastră. 17 cu 17, 34 de meciuri, și care e mai bună să ia campionatul. Așa vindem noi produsele? Că luăm punctele echipelor? Cine a luat Liga 2 să meargă direct în Champions League. Nu e mai bine așa? Mi se pare penibil. Numai în România se poate așa ceva. Only in Romania. Made in Romania”, a declarat Dan Petrescu la Digisport.

Petrescu contestă și ideea înjumătățirii punctelor după sezonul regulat. Antrenorul lui CFR și-ar fi dorit ca Liga 1 să fie formată din 18 echipe și să nu se joace play-off și play-out.

”Se face eforturi ca echipei de pe locul 1 să i se ia punctele, să joace ultimul meci pe terenul locului doi. Se fac toate astea pentru a opri CFR-ul.

Fac pariu pe ce vrei: 18 echipe trebuie! Când a luat Unirea Urziceni campionatul, erau 11 echipe care se băteau la campionat. 11! Și acum se vrea fotbal. Uite, la Timișoara, la Galați”, a adăugat Petrescu.

Noua ediție de campionat va începe pe 22 august

Prin noile măsuri adoptate, s-a urmărit ca play-out-ului să i se dea încă o miză. Primele două echipe vor juca un baraj într-o singură manșă. Câștigătoarea va disputa un alt meci contra formației de pe ultimul loc ce permite participarea în Europa, pentru a se ști clubul care va evolua în Europa League sau Conference League.

Răzvan Burleanu a declarat că noul campionat va debuta pe 22 august. Acesta va fi format din primele 13 echipe din sezonul 2019-2020, plus nou-promovatele UTA Arad și FC Argeș și una dintre echipele CS Mioveni și Chindia Târgoviște.

Sezonul regulat va avea 30 de etape, cu jocuri tur-retur. La final, primele 6 echipe vor juca în play-off, iar următoarele 10 în play-out.

În play-off jocurile se vor disputa în sistem tur-retur. În play-out se va juca doar într-o singură manșă. Pentru că în play-out vor fi 9 jocuri, cinci formații vor juca un joc în plus pe teren propriu.