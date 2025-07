Dan Petrescu, ironizat de fostul său jucător înainte de Rapid – CFR Cluj. Ce a spus Kader Keita la conferința de presă. Video

Kader Keita a evoluat pentru o scurtă perioadă sub comanda lui Dan Petrescu la CFR Cluj, iar ulterior a plecat la Rapid, în primă fază sub formă de împrumut, la începutul acestui an, iar ulterior, în această vară, în baza unui transfer definitiv realizat între cele două cluburi.

Kader Keita, întrebat despre Dan Petrescu înainte de Rapid – CFR Cluj

Acum, echipele „feroviare” urmează să se dueleze în etapa a doua din Superliga, în Giulești, în cursul zilei de duminică, 20 iulie, cu începere de la ora 21:30.

La conferința de presă organizată de rapidiști în perspectiva acestui meci a fost prezent, pe lângă antrenorul Costel Gâlcă în mod evident, și mijlocașul defensiv ivorian în vârstă de 24 de ani.

Printre altele, el a fost întrebat la un moment dat și despre colaborarea lui din Gruia cu În primă fază, Keita a ținut să spună că îl respectă pe fostul lui antrenor, dar ulterior a punctat și că se bucură de faptul că în prezent are parte la Rapid de un tehnician care încurajează mai mult jocul de atac. De remarcat în acest context este și că fotbalistul african a început la un moment dat să râdă când a vorbit despre acest subiect.

„Îl respect, dar prefer să joc fotbal, așa că…”

„Petrescu e Petrescu! Sunt două persoane diferite. Îl respect pe Petrescu, a fost antrenorul meu și m-a ajutat mult câtă vreme am fost acolo. Dar prefer să joc fotbal, așa că…

Așa cum zice și antrenorul nostru, vrea să ne lase să jucam mai mult fotbal. Cred că trebuie să ne antrenăm mai mult și va fi bine. Sezonul ăsta vom juca mai mult fotbal, eu așa cred”, a spus Kader Keita la conferința de presă, citat de digisport.ro.

Elvir Koljic este apt de joc pentru meciul Rapid – CFR Cluj

În ceea ce îl privește pe Costel Gâlcă, Atacantul bosniac s-a accidentat la Mioveni în meciul din prima etapă contra celor de la FC Argeș, iar inițial s-a crezut că este vorba despre ceva destul de grav.

S-a dovedit însă ulterior că lucrurile nu au stat chiar așa, astfel încât fostul fotbalist de la Universitatea Craiova ar putea chiar să joace împotriva celor de la CFR Cluj.

Nu se va întâmpla însă la fel și cu noua achiziție Antoine Baroan, după cum a explicat chiar Gâlcă, întrucât acesta nu este încă pregătit în totalitate din punct de vedere fizic.