Dan Petrescu își „curentează” jucătorii înainte de FCSB – CFR Cluj: „Presiunea mult mai mare o avem noi!”. Video

Partida FCSB – CFR Cluj, din etapa a 22-a de Liga 1, va avea loc duminică, la ora 20:00.

Dan Petrescu își „curentează” jucătorii înainte de FCSB – CFR Cluj

susține că jucătorii CFR-ului resimt o presiune mult mai mare decât cei de la FCSB, chiar dacă echipa sa se află pe primul loc din Liga 1, la zece puncte diferență față de ocupanta locului secund.

Acesta le atrage atenția elevilor săi să nu aibă impresia că meciul cu FCSB este deja câștigat.

„Cea mai mare presiune o are CFR, pentru că, indiferent de rezultat, cei de la FCSB nu au presiune. Nu numai la meciul ăsta, în general.

Toată lumea spune prin ziare că suntem clari favoriți sau că suntem campioni. Eu văd o presiune foarte mare pe jucători, pentru că ei s-ar putea să se gândească că batem oricum. Presiunea mult mai mare o avem noi, față de cei de la FCSB”, a declarat Dan Petrescu, pentru site-ul CFR-ului.

Dan Petrescu: „A fost un cantonament reușit!”

Totodată, mulțumit de cantonamentul pe care echipa sa l-a avut în Spania și de felul în care s-au prezentat jucătorii CFR-ului.

„A fost un cantonament reușit, în opinia mea. Am reușit să facem foarte multe antrenamente fizice, tactice și tehnice într-un timp foarte scurt. Am reușit să jucăm și două meciuri amicale cu adversari destul de buni, care ne-au pus probleme.

Până la meciul de ieri, n-a fost nicio accidentare gravă. Acum, să vedem cum ieșim după acest meci. Cu toții ați văzut că Păun și Itu au fost loviți, dar sper ca acești doi jucători să fie recuperați cât mai repede și să nu fie nimic grav.

E clar că, din punct de vedere fizic, băieții nu sunt 100%. Eu zic că sunt bine, dar cred că nicio echipă din România nu va fi la prima etapă, poate chiar și a doua.

Cine mă cunoaște, știe că rezultatul e important pentru mine, indiferent că e amical, indiferent că jucăm cu Liga 2, 3 sau 4. Trebuie să ai o mentalitate de învingător.

Cred că toată lumea știe că Deac și Burcă sunt cei mai buni la testele fizice, plus Costache și Itu. Dar, per total, au fost buni toți jucătorii, peste ce mă așteptam eu. Nu au venit cu kilograme în plus.

Buș a jucat două meciuri 45 de minute. Cred că s-a văzut lipsa lui de jocuri. Atitudinea lui e bună, a încercat. A avut și vreo două-trei ocazii. Dar, dacă nu ai meciuri în picioare, e greu să marchezi. Lui îi mai trebuie puțin timp.

După cum știți, Marko a ajuns destul de târziu, nu am apucat să-l văd la niciun meci, doar la două-trei antrenamente cu mingea. Din punct de vedere fizic, și el e bine, dar, în același timp, nu are meciuri”, a mai spus Dan Petrescu.