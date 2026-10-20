Dan Petrescu l-a păcălit pe Gigi Becali. E vorba despre Muhar la FCSB!

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FCSB a plecat cu toate cele 3 puncte de la Voluntari după victoria cu 2-1 din etapa a 12-a. Unul dintre momentele care a atras atenția a fost schimbarea lui Karlo Muhar la pauză cu Ofri Arad. Cel care ar fi indicat inițial această mutare a fost nimeni altul decât Dan Petrescu.

Cum l-a păcălit Dan Petrescu pe Gigi Becali și ce legătură are Karlo Muhar

Karlo Muhar, adus în mercato de vară, a început partida cu FC Voluntari din postura de căpitan, dar a fost schimbat la pauză. Gigi Becali declara la după meci că Dan Petrescu a fost cel care i-a spus lui MM Stoica că mijlocașul va fi eliminat cu siguranță dacă va rămâne pe teren, având deja un cartonaș galben încasat în prima repriză. Mihai Stoica explicat a doua zi la MM la FANATIK că schimbarea a survenit din cauza faptului că , sperând ca accidentarea să nu fie gravă, însă nu a exclus posibilitatea unei fracturi. Prezența mijlocașului în derby-ul cu Rapid din etapa viitoare este pusă sub semnul întrebării momentan.

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Nu a fost însă prima dată când Karlo Muhar a părăsit terenul la pauză de când se află la FCSB. El a fost înlocuit cu Eddy Gnahore în remiza cu Petrolul din urmă cu patru etape. Însă, atunci, Mihai Stoica explicase ulterior că că mijlocașul croat va juca 45 – 60 de minute. Anterior schimbării, el încasase un cartonaș galben și fusese cel care marcat de oaspeți, chiar în primul său joc oficial pentru „roș-albaștrii”.

Statistica îl contrazice pe Dan Petrescu

Cât timp a fost jucătorul CFR-ului, Karlo Muhar nu a avut niciun meci în care a încasat cartonaș galben și a fost schimbat la pauză. Ba chiar, atunci când a încasat un cartonaș galben (indiferent dacă în prima repriză sau în a doua), el a rămas pe teren și a terminat partida ca integralist (90 de minute) în nu mai puțin de 15 ocazii.

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Singurul meci în care Karlo Muhar a încasat două cartonașe galbene din postura de jucător al CFR-ului

În cele 136 de apariții ale lui Karlo Muhar pentru CFR Cluj, mijlocașul a suferit o eliminare în urma a două galbene încasate în același meci chiar într-o partidă cu miză. Se întâmpla la partida cu numărul 100 pentru ardeleni în cupele europene. Mai exact, CFR Cluj juca acasă returul șaisprezecimilor Conference League din sezonul 2022/2023 contra lui Lazio, iar Karlo Muhar vedea primul avertisment în minutul 36. În repriza secundă, el mai încasa unul în minutul 77 și era eliminat. Italienii mergeau finalmente în optimi grație victoriei cu 1-0 din tur.

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În toată cariera sa, potrivit Transfermarkt, Karlo Muhar a fost eliminat direct doar o singură dată. Se întâmpla pe 2 aprilie 2022, când juca pentru CSKA-Sofia, și vedea cartonașul roșu în minutul 81 al meciului câștigat cu 1-0 în fața celor de la Beroe. În rest, au existat 5 partide în care eliminarea sa a survenit în urma încasării a două cartonașe galbene și 87 în care a primit doar un singur avertisment.

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