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Finul lui Dan Petrescu (58 de ani), Bogdan Mara (48 de ani), îl vede pe experimentatul tehnician la FCSB. Fostul director sportiv al lui CFR Cluj, care activează momentan ca impresar, a declarat că Dan Petrescu va reveni în curând pe banca tehnică, iar dorința acestuia ar fi de a o prelua chiar pe FCSB.

Bogdan Mara îl vede pe Dan Petrescu la FCSB

Bogdan Mara, care a demisionat în luna mai din rolul de director sportiv al lui CFR Cluj și activează momentan ca impresar, a vorbit despre posibilitatea ca nașul său, Dan Petrescu, să antreneze formația „roș-albastră”. „Ne bucurăm mult că situația medicală a lui Dan Petrescu e foarte bună, e în revenire totală. Acest lucru ne bucură pe toți, vrem să îl vedem acum și pe teren, pentru că este locul unde se simte cel mai bine, e ceea ce îi place să facă. Când va fi sută la sută vindecat, va începe din nou să antreneze o echipă bună.

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El a crescut la Steaua București, e echipa lui de suflet, acolo a făcut junioratul, este echipa la care cred că și-ar dori să ajungă să antreneze. Cred că și FCSB ar avea nevoie de un antrenor precum Dan Petrescu, care să își dea viața și să facă lucruri bune, să organizeze o echipă așa cum trebuie. Rămâne de văzut dacă există compatibilitate și dacă se găsește soluția ideală prin care el poate fi la FCSB la un moment dat. Nu pot să vorbesc în numele lui Dan, dar din ce știu, cred că ar fi un win-win pentru ambele părți dacă s-ar găsi un consens prin care să colaboreze.

E un lucru pozitiv atât pentru FCSB, cât și pentru fani. Toți fanii și-ar dori să aibă un antrenor precum Dan Petrescu, care să le ofere succese sau garanția că va munci mult pentru a le oferi succese. Nu am alte propuneri de antrenor, nu pot să mă bag în aceste discuții, nu este rolul meu și nu îmi permit. Dacă ar fi Dan Petrescu, l-aș propune din toată inima, aș băga mâna în foc că e antrenorul care poate face performanță și care poate să ducă FCSB la un alt nivel”, a spus agentul la . Bogdan Mara a fost antrenat de Dan Petrescu la Unirea Urziceni, iar apoi cei doi au colaborat timp de mai mulți ani la CFR Cluj.

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Ce i-a spus Dan Petrescu lui Gigi Becali

a comentat la rândul său posibilitatea ca . „El a spus că visul lui este să antreneze și să ia campionatul cu Steaua (n.r. FCSB). Asta a zis că e visul lui. Că el a luat cu CFR-ul și a mai luat cu o echipă în România (n.r. Unirea Urziceni). A zis: ‘Vreau să iau și cu a treia în România! Eu am crescut acolo. Ăsta e visul meu, să iau campionatul cu Steaua’. Dar numai din vară putem vorbi, pentru că așa i-a dat medicul voie (n.r. să revină în antrenorat)”, a afirmat patronul „roș-albaștrilor”.