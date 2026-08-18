Sport

Dan Petrescu la FCSB?! Meme Stoica a dezvăluit tot ce a vorbit cu antrenorul: „Hai, mă, lupule!” Exclusiv

Meme Stoica a dezvăluit ce a vorbit cu Dan Petrescu atunci când s-a pus problema ca antrenorul să meargă la FCSB. În ce stadiu se mai află discuțiile: „Ne întâlnim prietenește”
Gabriel-Alexandru Ioniță
18.08.2026 | 19:38
Dan Petrescu la FCSB Meme Stoica a dezvaluit tot ce a vorbit cu antrenorul Hai ma lupule Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Dan Petrescu la FCSB?! Meme Stoica a dezvăluit tot ce a vorbit cu antrenorul. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Recent, în spațiul public s-a discutat despre posibilitatea ca Dan Petrescu (58 de ani) să meargă la FCSB în rol de director tehnic. Chiar patronul Gigi Becali (68 de ani) a fost cel care a lansat această ipoteză, după ce s-a consultat pe seama acestei chestiuni cu Meme Stoica (61 de ani). Acum, acesta din urmă a fost întrebat din nou despre acest scenariu.

Ce a spus Meme Stoica despre varianta Dan Petrescu la FCSB

Iar președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru a explicat că de fapt a fost vorba doar despre o discuție amicală între el și Petrescu și astfel în realitate nu s-a pus cu adevărat problema ca el să vină la echipă: „(n.r. Dan Petrescu, la meciul FCSB – FC Botoșani de luni seară) A plecat (n.r. de lângă el, la pauză), cred că nu a mai suportat, că eu fac cam urât la meci. Dacă cineva ar pune înregistrarea cu ce fac eu la meci, nu m-ar mai saluta niciun jucător.

ADVERTISEMENT

Da, e bine. Cred și sper să revină. Dan va fi antrenor mereu, nu va accepta o altă poziție. Eu nu voiam să divulg discuția pe care am avut-o. Dacă Gigi a spus… Da, prima dată mai mult în glumă, când l-am văzut după o perioadă în care nu ne văzusem de mult timp.

Și am zis: ‘Hai, mă, vino încoace, ajută-ne și tu, stai acasă și nu…’. ‘Mă, lupule, ce să fac eu?’. ‘Nu știu, stai și ne spui la pauză ce ai văzut, că ești Dan Petrescu’. Ne-am întâlnit după aia, și o să ne întâlnim așa, mai frecvent. Dar ne întâlnim prietenește. Vorbim numai despre fotbal bineînțeles, el vede toate meciurile posibile și imposibile, dar nu discutăm asta. A fost așa mai mult o discuție prietenească, da”. 

ADVERTISEMENT
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe...
Digi24.ro
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni. De ce le-au fost confiscați banii

Meme Stoica și Dan Petrescu au în continuare o relație extrem de strânsă

Cei doi au reușit împreună în 2009 la Urziceni una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului românesc, reprezentată de câștigarea campionatului și implicit de calificarea în grupele UEFA Champions League. „E un om la care țin enorm. El iubește fotbalul enorm și iubește CFR-ul. Când vorbește despre CFR, se vede că se încarcă pozitiv. Este omul alături de care am reușit cea mai neașteptată și cea mai mare performanță din toată cariera (n.r. titlul cu Unirea Urziceni din 2009). A fost ceva ieșit din comun și bineînțeles că el a fost artizanul”, a mai spus Mihai Stoica în direct la „MM la FANATIK”. 

ADVERTISEMENT
Un vecin a rupt tăcerea și a spus ce a auzit, după ce...
Digisport.ro
Un vecin a rupt tăcerea și a spus ce a auzit, după ce oamenii legii au dezvăluit posibila cauză a morții lui Hayden Panettiere

Meme Stoica, ultimele detalii despre varianta Dan Petrescu la FCSB

Nu e Digi! Suma record pentru care Universitatea Craiova a vândut drepturile TV...
Fanatik
Nu e Digi! Suma record pentru care Universitatea Craiova a vândut drepturile TV pentru meciul cu Ararat. Exclusiv
El a fost cel mai bun jucător al FCSB la 3-2 cu FC...
Fanatik
El a fost cel mai bun jucător al FCSB la 3-2 cu FC Botoșani: „De departe”. Exclusiv
Se pregătește încă o plecare de la CFR Cluj: „După modelul lui Muhar”....
Fanatik
Se pregătește încă o plecare de la CFR Cluj: „După modelul lui Muhar”. Exclusiv
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Antrenorul care a avut rezultate cu FCSB nu ar mai colabora cu Gigi...
iamsport.ro
Antrenorul care a avut rezultate cu FCSB nu ar mai colabora cu Gigi Becali: 'Aș lucra oriunde sunt respectat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!