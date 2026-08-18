Dan Petrescu la FCSB?! Meme Stoica a dezvăluit tot ce a vorbit cu antrenorul: „Hai, mă, lupule!” Exclusiv

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Recent, în spațiul public s-a discutat despre posibilitatea ca în rol de director tehnic. Chiar patronul , după ce s-a consultat pe seama acestei chestiuni cu Meme Stoica (61 de ani). Acum, acesta din urmă a fost întrebat din nou despre acest scenariu.

Ce a spus Meme Stoica despre varianta Dan Petrescu la FCSB

Iar a explicat că de fapt a fost vorba doar despre o discuție amicală între el și Petrescu și astfel în realitate nu s-a pus cu adevărat problema ca el să vină la echipă: „(n.r. Dan Petrescu, la meciul FCSB – FC Botoșani de luni seară) A plecat (n.r. de lângă el, la pauză), cred că nu a mai suportat, că eu fac cam urât la meci. Dacă cineva ar pune înregistrarea cu ce fac eu la meci, nu m-ar mai saluta niciun jucător.

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Da, e bine. Cred și sper să revină. Dan va fi antrenor mereu, nu va accepta o altă poziție. Eu nu voiam să divulg discuția pe care am avut-o. Dacă Gigi a spus… Da, prima dată mai mult în glumă, când l-am văzut după o perioadă în care nu ne văzusem de mult timp.

Și am zis: ‘Hai, mă, vino încoace, ajută-ne și tu, stai acasă și nu…’. ‘Mă, lupule, ce să fac eu?’. ‘Nu știu, stai și ne spui la pauză ce ai văzut, că ești Dan Petrescu’. Ne-am întâlnit după aia, și o să ne întâlnim așa, mai frecvent. Dar ne întâlnim prietenește. Vorbim numai despre fotbal bineînțeles, el vede toate meciurile posibile și imposibile, dar nu discutăm asta. A fost așa mai mult o discuție prietenească, da”.

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Meme Stoica și Dan Petrescu au în continuare o relație extrem de strânsă

Cei doi au reușit împreună în 2009 la Urziceni una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului românesc, reprezentată de câștigarea campionatului și implicit de calificarea în grupele UEFA Champions League. „E un om la care țin enorm. El iubește fotbalul enorm și iubește CFR-ul. Când vorbește despre CFR, se vede că se încarcă pozitiv. Este omul alături de care am reușit cea mai neașteptată și cea mai mare performanță din toată cariera (n.r. titlul cu Unirea Urziceni din 2009). A fost ceva ieșit din comun și bineînțeles că el a fost artizanul”,

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