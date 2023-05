Dan Petrescu, la un pas să plece de la CFR Cluj pentru un salariu uriaș în Coreea de Sud. Întâlnire decisivă cu Neluțu Varga + Reacția tehnicianului. Exclusiv

În ciuda faptului că președintele Cristi Balaj a precizat la FANATIK SUPERLIGA că , e posibil ca oferta excelentă venită din Asia să-i fi schimbat viziunea ”Bursucului”.

Dan Petrescu ar putea pleca de la CFR Cluj pentru un salariu important în Coreea de Sud

Chiar dacă nu a câștigat niciun trofeu în acest sezon, Dan Petrescu are susținerea patronului Neluțu Varga și a întregii conduceri de la CFR Cluj. FANATIK a aflat însă că sunt șanse mari ca acesta să părăsească România în vară, după ce a primit o ofertă importantă din Coreea de Sud.

O formație din partea superioară a clasamentului din campionatul sud-coreean îl vrea cu orice preț pe antrenorul român și i-a oferit un salariu de 1,5 milioane de dolari pe an pentru a-l convinge să semneze. FC Seoul (de 6 ori campioană în K-League 1) ar fi echipa interesată de serviciile lui Dan Petrescu.

Contactat de FANATIK, Petrescu s-a arătat puțin iritat de apariția acestei informații. El a amintit că mai are un an de contract cu CFR Cluj. ”De unde a mai apărut și asta? Știți că mai am un an de contract cu CFR Cluj!”, a declarat tehnicianul.

FANATIK SUPERLIGA

Din informațiile FANATIK există deja negocieri între cele două părți, iar acestea sunt destul de avansate. Rămâne de văzut dacă sud-coreenii vor reuși să-l convingă pe Petrescu, dar și dacă Neluțu Varga va fi de acord să-l lase să plece.

Dan Petrescu spunea după victoria la Sepsi că va băga juniorii împotriva campioanei Farul, dar foarte probabil se va răzgândi!

Dan Petrescu se luptă cu CFR Cluj în acest final de sezon să termine pe ultima treaptă a podiumului. Ardelenii au un avans de doar două puncte față de Universitatea Craiova, care va juca în ultima etapă pe teren propriu cu Sepsi. CFR va întâlni în meciul de duminică, 28 mai 2023.

După ce Sepsi și-a adjudecat Cupa, locul 3 va duce la barajul de Conference League. CFR Cluj are nevoie de victorie pentru a fi sigură că prinde măcar barajul de Europa. La egalitate de puncte cu oltenii, fosta campioană termină pe locul 4, pentru că a beneficiat de rotunjire la începutul play-off-ului.

După victoria de la Sf. Gheorghe, Petrescu se hazardase în declarații. El a spus că, din cauza multiplelor probleme medicale ale jucătorilor săi, din ultima etapă a play-off-ului din SuperLiga.

A fost un an incredibil pentru noi, atâtea ghinioane nu am avut în toată cariera mea. Accidentări… nu știu cu cine să mai jucăm. Braun, nicio șansă. Camora, nicio șansă. Manea nu e nici el prea bine, pe Peteleu îl doare genunchiul. Să vedem pentru meciul cu Farul ce soluții avem… nu știu, băgăm juniori pentru că nu sunt jucători” – Dan Petrescu înainte de victoria Farului cu FCSB și a Craiovei în Giulești

În aceste noi condiții ale luptei pentru ultimul loc al podiumului, e foarte probabil ca Dan Petrescu să se râzgândească și să joace cu cea mai bună echipă la ora partidei. Are nevoie de 3 puncte pentru barajul de Europa.

Dan Petrescu urmează să aibă o discuție decisivă cu Neluțu Varga după meciul cu Farul. Sunt șanse mari să plece de la CFR: „Nu are în ADN așa ceva!”

a tot insistat în ultimele apariții publice la FANATIK SUPERLIGA că-l dorește pe Dan Petrescu în continuare la CFR Cluj. I-a făcut o ofertă de prelungire a acordului pe încă 5 ani, până în vara lui 2029.

Petrescu s-a eschivat mai mereu în această primăvară. A amânat întâlnirea cu patronul clubului, motivând meciurile și tensiunea din play-off. Nici după ce clujenii au ieșit și matematic din lupta la titlu, părțile nu s-au intersectat pentru parafarea actelor.

Din informațiile FANATIK, Varga și Petrescu se vor întâlni imediat după meciul CFR – Farul, la începutul săptămânii viitoare, pentru a se decide viitorul. Chiar dacă mai are un an de contract, sunt . Motivul? E greu de crezut că se va înhăma să reconstruiască o echipă. „Nu a făcut așa ceva în viața lui, la nicio echipă. Nu are în ADN așa ceva!”, dezvăluie apropiații tehnicianului.