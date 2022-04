Dan Petrescu le promite jucătorilor că au liber la petrecere după CFR Cluj – Farul: ”Facem masă și mâncăm mici”. Video

Campioana CFR Cluj are două puncte avans față de FCSB în clasament și vrea să păstreze ecartul și după partida cu Farul Constanța, de duminică, din Casa Pariurilor Liga 1.

Schimbare de discurs a antrenorului Dan Petrescu

Mereu încrâncenat, concentrat și temător înaintea meciurilor, antrenorul campioanei CFR Cluj, , a surprins la conferința de presă de dinaintea partidei cu Farul Constanța.

Tehnicianul și-a schimbat discursul înaintea disputei cu ”marinarii” și le-a promis jucătorilor că vor primi liber la distracție, cu condiția să obțină cele trei puncte după duelul cu trupa lui Gică Hagi.

”1 mai azi e? Duminică?! Nici nu ştiam când e. Eu mă gândesc numai la fotbal. Sper să fie victorie şi după, dacă vrem, mâncăm mici. Eu n-am mai mâncat mici de foarte mult timp. Dar dacă după meci trebuie… şi înainte aş mânca 10, dacă îmi spune cineva că o să am rezultat bun.

E normal ca după meci să bei un pahar. Şi după meciul cu Voluntari am avut o masă, am stat împreună, am băut, am mâncat şi am sărbătorit Paştele.

Sper să facem masă şi după meciul cu Farul, să mâncăm mici. Eu n-am ştiut că de 1 mai se mănâncă mici”, a spus Dan Petrescu, în cadrul conferinței de presă.

Dan Petrescu: ”Întâlnim un adversar rănit”

Referindu-se la duelul cu Farul Constanța, tehnicianul CFR-ului și-a avertizat jucătorii să nu-și desconsidere adversarul, chiar dacă dobrogenii merg la Cluj după două eșecuri drastice, 0-3 cu Universitatea Craiova, respectiv 0-4 cu FCSB.

”Ca orice meci de play-off va fi foarte greu, aşa e orice meci împotriva lui Gică Hagi. Mai ales că ei vin după 2 înfrângeri dureroase. Îmi dau seama ce a fost acolo în cabină, că Hagi nu e fericit.

Sunt convins că vor veni să joace 100%, ca în tur. Toate meciurile noastre cu Farul au fost pe muchie de cuţit. E clar că vom întâlni un adversar rănit şi sunt convins că vor veni motivaţi”, a punctat Petrescu.

Laude pentru principala contracandidată la titlu, FCSB

CFR Cluj și FCSB sunt principalele pretendente la titlul de campioană în Casa Pariurilor Liga 1. În ciuda suspiciunilor , în etapa precedentă, Dan Petrescu este de părere că bucureștenii sunt într-o formă sportivă excelentă și acesta este motivul rezultatelor pe care le-au înregistrat în ultimele etape.

”Au meciuri uşoare pentru că au echipă bună. Au jucători buni, în formă. Olaru, Popescu, toţi sunt în formă acum şi e normal să câştige. Dacă sunt în Formă, bravo lor!

Nu cred că e altceva la mijloc pentru că la mijloc e Hagi. Hagi nu cred că poate fi acuzat că poate face, Doamne fereşte, nu ştiu ce. Sunt convins că a câştigat echipa cea mai bună şi cea mai în formă”, a mai spus Petrescu.

Meciul CFR Cluj – Farul Constanța se joacă duminică, de la 21:30 și va putea fi urmărit în format live text pe FANATIK.