Dan Petrescu, săgeți către Marius Șumudică după eșecul din Conference League: „Nu am fost de la început!”

Tehnicianul a explicat din nou că nu a fost el de la începutul sezonului la echipă și pune ratarea calificării mai departe în noua competiție UEFA pe seama fostului antrenor.

CFR Cluj mai are de jucat un meci cu Jablonec din grupa D a Conference League, însă nu mai are nicio șansă de calificare, având doar un punct obținut în cincin dueluri.

Dan Petrescu, săgeți către Marius Șumudică după eșecul din Conference League

Dan Petrescu a vorbit despre eșecul , dar a trimis săgeți către Marius Șumudică, fostul antrenor al campioanei României, spunând că el nu a fost de la început la echipă:

„Cred că cel mai mult în acest an a contat faptul că nu am fost eu de la început. În ultimii trei ani, Dan Petrescu a făcut toate transferurile, am luat jucătorii pe care i-am vrut, a patra oară nu am mai fost eu.

Când am venit eu a trebuit să fac ceva foarte rapid şi a trebuit să imprim un alt stil de joc cu care unii dintre jucători nu erau obişnuiţi.

Faptul că nu am fost de la început a contat foarte mult. Sigur a contat faptul că nu am început eu pregătirea cu această echipă”.

„Orice meci de fotbal este important, indiferent cu cine îl joci. Dacă vorbim de Europa, normal că este un meci special.

Aşteptările erau mari, şi ale mele, şi ale lor, şi ale suporterilor, ne aşteptam să vedem mai multe. În campionat este o surpriză plăcută tot ce se întâmplă.

Nu mă aşteptam nici în cele mai frumoase visuri că echipa asta, după 18 meciuri, să aibă 16 victorii. În acelaşi timp, nu mă aşteptam ca în Conference League să fim doar cu un punct după cinci meciuri.

Realitatea e asta, putem găsi o mie de scuze, dar scuzele nu le acceptă nimeni”, a mai spus Dan Petrescu la conferința de presă înaintea meciului cu Jablonec.

„Toți știm ce s-a întâmplat la club și s-a văzut în Europa!”

și consideră că certurile interne de la club s-au reflectat în mod direct în rezultatele echipei din Europa: „Toţi ştim ce s-a întâmplat aici la club, nu a fost o stabilitate şi acest lucru s-a văzut în Europa.

Dar în campionat nu s-a simţit acest lucru. Cred că este de învăţat din ceea ce s-a întâmplat anul acesta pentru viitor.

Dar nivelul din Cehia, Danemarca sau Olanda este mult peste nivelul nostru şi atunci când întâlnim cu o echipă mai puternică decât în campionat suferim”.

„Aceasta este realitatea fotbalului românesc la ora asta. Jucătorii dau tot în competiţiile europene. Voi băga cea mai bună echipă, vom încerca să câştigăm meciul, să respectăm competiţia şi să respectăm clubul şi fanii noştri.

Dacă Jablonec va câştiga are şanse la locul doi, egalul cred că nu le ajunge. Trebuie să vină aici să rişte să câştige. Vor veni cu un moral ridicat după un meci câştigat în 8 oameni în campionat”, a mai spus tehnicianul.