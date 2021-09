Dan Petrescu merge cu rezervele la meciul din Cupa României: ”Toți care au jucat azi vor rămâne la Cluj”

Campioana României a 9-a a Ligii 1 cu 1-0, după un gol marcat de Burcă din fază fixă.

Mijlocașul Emmanuel și a recunoscut că își dorește să se retragă de la CFR Cluj, după care să îl urmeze într-o carieră de antrenor pe Dan Petrescu.

ADVERTISEMENT

În meciul din Cupa României cu U Craiova, Dan Petrescu va folosi rezervele

Antrenorul formației CFR Cluj, Dan Petrescu, și-a lăudat jucătorii după victoria cu Universitatea Craiova și a menționat că la meciul din Cupa României împotriva echipei pregătite de Laurențiu Reghecampf va folosi rezervele.

”Toți cei care au jucat azi vor rămâne la Cluj pentru că urmează un meci greu la Arad. Cu Rodriguez e o problemă până nu se va mări lista, nu avem unde să-l punem, el e pe lista de Cupă și de cupe europene. Se antrenează excelent, la fel ca Tahiri și Fofana. Îi veți vedea titulari în meciul de Cupă.

ADVERTISEMENT

Nu am câștigat niciodată Cupa în România, doar în China, și îmi doresc acest trofeu. Nu mergem să ne predăm la Craiova, chiar dacă îi voi folosi pe cei care nu au jucat, plus câțiva copii de la echipa a doua. Să vedem cu cine jucăm vârf, chiar nu am un număr 9”, a declarat Petrescu la emisiunea Fotbal Club de la .

Ardelenii acuză neacordarea unui penalty

Tehnicianul ardelenilor este mulțumit de faptul că formația sa a reușit să înscrie după o fază fixă, dar a acuzat din nou arbitrajul și faptul că nu a primit un penalty, la fel cum s-a întâmplat și în etapa trecută, la Botoșani.

”Am jucat cu o echipă în formă, cu toți jucătorii valizi, în timp ce noi am avut șase absenți, dintre care trei atacanți. Este o victorie extraordinară. Jucătorii au jucat cu capul, cu mintea, cu sufletul. Și în Cehia, și la Botoșani, am avut ocazii, dar am reușit acum din fază fixă.

ADVERTISEMENT

Nu primim ce merităm. Penalty și roșu, a văzut o țară întreagă. Arbitrii trebuie să fie mai atenți la asemenea faze, a fost clar ca lumina zilei. Mi se pare ciudat. Și la Botoșani am avut două penalty-uri, acum unul. Asta m-a deranjat”, a spus Dan Petrescu.

Petrescu l-a ridicat în slăvi pe Culio

Antrenorul campioanei României a avut numai cuvinte de laudă pentru Valentun Costache și a explicat de ce a ales să-l țină pe teren până la final pe mijlocașul Emmanuel Culio.

”Astăzi nu am avut talie, am suferit. Le-am spus înainte de partidă că nu contează înălțimea, ci să îți dorești să ajungi primul la minge. Și Craiova a avut ocazii, a jucat bine, se vede mâna lui Reghecampf. Le-am spus că nu mai putem să jucăm cu mingi la cap, Costache e pe jos, dar m-a surprins, a câștigat și câteva dueluri. E un jucător important pentrun noi.

ADVERTISEMENT

Toată lumea striga să-l schimb pe Culio prin minutul 65, dar mi-am dat seama că pierdeam sufletul echipei. La vârsta lui să joace trei meciuri arată că e un caracter extraordinar. Nu poate să joace la fiecare trei zile”, a concluzionat Petrescu.