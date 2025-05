Dan Petrescu, mesaj pentru conducere după CFR – ”U” Cluj 1-0: „Nu putem să dăm jucătorii cum i-am dat noi”

, în etapa cu numărul șapte a play-off-ului SuperLigii României. Diferența pe tabelă a fost făcută de golul marcat în prima repriză de kosovarul Meriton Korenica.

Dan Petrescu: „Îmi era dor de o victorie din asta cu 1-0”

CFR Cluj a încheiat seria de trei meciuri consecutive fără victorie în SuperLiga României și a câștigat disputa cu rivala ”U”, la capătul unui joc încins, cu nervi de ambele părți. Echipa lui Dan Petrescu a deschis scorul în minutul 35, iar de atunci scorul a rămas neschimbat.

Formația din Gruia a controlat partida în totalitate, având în mare parte posesia și controlul la mijlocul terenului și a meritat victoria. și a ajuns la trei reușite în acest play-off.

Cu acest succes, CFR Cluj s-a apropiat la patru puncte de liderul FCSB și așteaptă un pas greșit la partida de luni de pe Arena Națională, când campioana en-titre va întâlni rivala Dinamo.

La finalul partidei, Dan Petrescu a vorbit despre prestația jucătorilor săi, dar și despre șansele pe care echipa sa le mai are în lupta la titlu din SuperLiga României. Mai mult decât atât, „Bursucul” a lansat săgeți către patronul Neluțu Varga.

„Trecuseră trei meciuri în play-off în care nu câștigasem și trei meciuri cu U Cluj în care nu am câștigat, mai ales pentru fani era foarte important. Cred că jucătorii au jucat pentru ei. Mă bucur că fanii au plecat astăzi fericiți, aveau nevoie de acest rezultat, bineînțeles că și jucătorii pentru moral.

Acum ne uităm mai pozitiv spre ultimele meciuri și spre Cupă și campionat. Atâta timp cât matematic se poate face ceva, ne gândim și la cupă și la campionat. La campionat trebuie să ne asigurăm calificarea în cupele europene, Cupa nu îți garantează un loc în Europa dacă nu câștigi. În prima repriză a fost doar o echipă pe teren, nici nu știu dacă au trecut de centrul terenului.

Le-am spus că în repriza a doua o să vină cu forțe noi, sunt convins că au avut o ședință mai grea, jucătorii noștri au căzut puțin fizic, în repriza a doua ne-am retras prea repede, prea mult, dar îmi era dor de o victorie din asta cu 1-0, așa grea. Dumnezeu mi-a dat ce am vrut la acest meci”.

Korenica s-a accidentat în CFR Cluj – ”U” 1-0: „Sper să nu-l fi pierdut pentru restul sezonului, ne-ar fi foarte greu fără el”

„Nu am niciun merit la niciun jucător. E meritul lor. Dacă l-ai cunoaște pe Korenica ca băiat, nu îți mai trebuie nimic. Este un om excelent, un fotbalist excelent, eu l-am văzut când am jucat cu Ballkani, știam că mi l-aș dori. Așa mi l-am dorit și pe Krasniqi și pe Rrahmani. Îmi pare rău că nu sunt și ei doi aici, dacă erau, cu siguranță eram mult mai puternici, dar ați văzut și Emerllahu, un băiat extraordinar. Korenica la anul poate să facă și mai bine.

Are o calitate foarte mare. Sper să nu-l fi pierdut pentru restul sezonului, ne-ar fi foarte greu fără el, a ieșit accidentat și așteptăm să vedem ce are el la picior. Cu toții suntem acolo în luptă pentru Europa, locul patru joacă baraj, sigur cu Farul că am văzut că au câștigat. Nu ne putem baza pe Cupă. La Craiova sper să facem un meci bun, să avem un moral bun, așteptăm să vedem rezultatul și de luni (n. r. FCSB – Dinamo).

(n. r. despre șansele ca un club din România să facă față în cupele europene) Dacă CFR Cluj va merge în Europa și va păstra jucătorii cei mai buni, nu ca anul trecut și să mai luăm vreo cinci jucători buni cum ia altcineva, va face față 100%. Nu putem să dăm jucătorii cum i-am dat noi. Dacă echipa se va menține și vor veni niște jucători noi, eu sunt convins că vom face față, asta e clar”, a declarat Dan Petrescu.