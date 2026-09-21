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Echipa națională a României s-a reunit, urmând să se pregătească pentru debutul în noua campanie din Liga Națiunilor. Dan Petrescu a avut un mesaj important pentru Gică Hagi. Ce sfat i-a oferit fostului său coleg de generație.

Dan Petrescu, sfat important pentru Gică Hagi la echipa națională

Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei României, a anunțat vineri, 18 septembrie, pentru cele patru meciuri din Liga Națiunilor. O parte din elevii săi , 20 septembrie. Prezent la duelul FC Voluntari – U Cluj 0-2, din etapa a 10-a din SuperLiga, Dan Petrescu a avut la final un mesaj pentru bunul său prieten Gică Hagi.

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„Bursucul” i-a transmis selecționerului României că singurii fotbaliști care merită, în opinia lui, banderola de căpitan sunt fie veteranul Nicușor Stanciu, fie Radu Drăgușin. „Stanciu merită să fie căpitan. Cel mai valoros jucător. El cred că va fi. Eu pe el îl văd, dacă nu, pe Drăgușin”, a declarat Dan Petrescu, citat de

Pierdere grea pentru naționala României

Ghinion teribil pentru Deniș Drăguș (27 de ani) la primul meci ca titular de la venirea la FCSB. Atacantul s-a accidentat în prima repriză a derby-ului cu Universitatea Craiova. Deși a fost convocat la echipa națională, el va rata meciurile programate în această primă acțiune cu Suedia, Bosnia-Herțegovina și Polonia.

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Jucătorul a efectuat un RMN, iar Mihai Stoica a dezvăluit cât va absenta. „Este o entorsă la genunchi. Dacă este o entorsă ușoară, cam 4 săptămâni”, a spus managerul general al „roș-albaștrilor” la Echipa națională a anunțat la rândul ei faptul că Gică Hagi nu se va putea baza pe Drăguș, al doilea „tricolor” care va absenta din motive medicale, după Florinel Coman, prin intermediul unei postări pe