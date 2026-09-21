Sport

Dan Petrescu, mesaj direct pentru Gică Hagi: „Cel mai valoros jucător!”. Ce i-a sugerat la echipa națională

Dan Petrescu este conectat în permanență la fotbal. Tehnicianul român a avut un mesaj pentru Gică Hagi și l-a sfătuit în privința unei decizii importante la echipa națională.
Mihai Dragomir
21.09.2026 | 14:00
Dan Petrescu mesaj direct pentru Gica Hagi Cel mai valoros jucator Ce ia sugerat la echipa nationala
ULTIMA ORĂ
Dan Petrescu, mesaj public pentru Gică Hagi la echipa națională. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Echipa națională a României s-a reunit, urmând să se pregătească pentru debutul în noua campanie din Liga Națiunilor. Dan Petrescu a avut un mesaj important pentru Gică Hagi. Ce sfat i-a oferit fostului său coleg de generație.

Dan Petrescu, sfat important pentru Gică Hagi la echipa națională

Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei României, a anunțat vineri, 18 septembrie, lotul de jucători pentru cele patru meciuri din Liga Națiunilor. O parte din elevii săi s-au reunit încă de duminică, 20 septembrie. Prezent la duelul FC Voluntari – U Cluj 0-2, din etapa a 10-a din SuperLiga, Dan Petrescu a avut la final un mesaj pentru bunul său prieten Gică Hagi.

ADVERTISEMENT

„Bursucul” i-a transmis selecționerului României că singurii fotbaliști care merită, în opinia lui, banderola de căpitan sunt fie veteranul Nicușor Stanciu, fie Radu Drăgușin. „Stanciu merită să fie căpitan. Cel mai valoros jucător. El cred că va fi. Eu pe el îl văd, dacă nu, pe Drăgușin”, a declarat Dan Petrescu, citat de Digi Sport.

Pierdere grea pentru naționala României

Ghinion teribil pentru Deniș Drăguș (27 de ani) la primul meci ca titular de la venirea la FCSB. Atacantul s-a accidentat în prima repriză a derby-ului cu Universitatea Craiova. Deși a fost convocat la echipa națională, el va rata meciurile programate în această primă acțiune cu Suedia, Bosnia-Herțegovina și Polonia.

ADVERTISEMENT
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere...
Digi24.ro
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere deplină”

Jucătorul a efectuat un RMN, iar Mihai Stoica a dezvăluit cât va absenta. „Este o entorsă la genunchi. Dacă este o entorsă ușoară, cam 4 săptămâni”, a spus managerul general al „roș-albaștrilor” la TV Prima Sport. Echipa națională a anunțat la rândul ei faptul că Gică Hagi nu se va putea baza pe Drăguș, al doilea „tricolor” care va absenta din motive medicale, după Florinel Coman, prin intermediul unei postări pe pagina oficială.

ADVERTISEMENT
Eugenia a răbufnit:
Digisport.ro
Eugenia a răbufnit: "Am o formă pătrată, nu am talie, dar sunt totuși superbă!"
De ce l-au săltat mascaţii DIICOT pe Călin Georgescu! Gigi Becali dezvăluie un...
Fanatik
De ce l-au săltat mascaţii DIICOT pe Călin Georgescu! Gigi Becali dezvăluie un scenariu şoc: „Voia să plece din ţară!”
Alex Musi, interviu în cârje despre Dinamo și zâmbete pentru FCSB. Săgeți către...
Fanatik
Alex Musi, interviu în cârje despre Dinamo și zâmbete pentru FCSB. Săgeți către Kopic: „Sistemul lui Nuno Campos ne avantajează pe toți! Ne explică foarte bine ce avem de făcut”
Boutoutaou la Dinamo? Gigi Becali: “I-am zis lui Meme Stoica să le ceară...
Fanatik
Boutoutaou la Dinamo? Gigi Becali: “I-am zis lui Meme Stoica să le ceară 500.000 euro! Îmi asum gaura de 800 mii”
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Bombă! Înainte de Rădoi și Reghecampf, Gigi Becali a avut un alt antrenor...
iamsport.ro
Bombă! Înainte de Rădoi și Reghecampf, Gigi Becali a avut un alt antrenor pe listă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!