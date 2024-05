Dan Petrescu, mesaj pentru Neluțu Varga după CFR Cluj – Farul 5-1: ”Vreau un lot competitiv”

Ardelenii au încheiat excelent stagiunea cu o . În urma acestui succes, ”feroviarii” au încheiat pe locul secund în clasament și și-au asigurat locul în Conference League.

Dan Petrescu, prima reacție după CFR Cluj – Farul 5-1

La finalul partidei CFR Cluj – Farul 5-1, din etapa a 10-a, ultima a play-off-ului din SuperLiga, antrenorul Dan Petrescu a avut un mesaj clar pentru patronul Neluțu Varga și așteaptă să se facă transferuri importante.

”Nu am traume în Europa, am făcut rezultate fantastice pe plan european! Nu am jucat cu echipe cu buget mai mic ca noi și ne-au eliminat. Voi spuneți ce vreți. Eu știu care este realitatea. Sper să nu picăm cu o echipă de genul celor de la Adana, și să ajungem în grupe, ăsta este obiectivul.

Acum începe munca cea mai grea: vreau un lot competitiv și o bancă puternică. Acum, titularii sunt foarte buni, în ceea ce îi privește pe cei de pe bancă, mai trebuie să lucrăm. Am avut și norocul de a nu avea accidentați, ceea ce înainte nu se întâmpla.

Orice jucător este de vânzare, dar mi-aș dori să nu se întâmple ce s-a petrecut anul trecut. Dacă vor fi oferte înainte de startul sezonului, ok, dar să nu vină în timpul campionatului. La anul, va fi o luptă incredibilă, vom juca pe două fronturi”, a declarat Petrescu.

Petrescu, mulțumit de evoluția echipei

Referitor la victoria categorică în fața Farului, tehnicianul de la CFR Cluj a recunoscut cu fair-play că meritul este al celor care au fost înaintea sa la echipă și și-a lăudat jucătorii pentru prestația avută.

”Prima repriză a fost excelentă, jucătorii au fost montați, concentrați, scorul fiind corect. În repriza a doua, meritam mai mult, având mai multe ocazii. Per total, am făcut un joc excelent.

Eu sunt de doar trei săptămâni aici, nu este meritul meu. Îl atribui celorlalți antrenori, precum și jucătorilor. Vedem cu care dintre ei vom continua”, a mai precizat Dan Petrescu.

După jocul din Gruia, Horia Ivanovici a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că patronul Neluțu Varga este la CFR Cluj. Fostul primar al Aradului a confirmat la FANATIK SUPERLIGA că este o ofertă în acest sens.