Dan Petrescu, motive de optimism înainte de CFR Cluj – AS Roma: „Să jucăm până la capăt”

Dan Petrescu (52 de ani) și-a recăpătat optimismul înaintea meciului cu AS Roma, din etapa a patra a grupelor UEFA Europa League. După mai multe declarații pesimiste în ultima perioadă, antrenorul lui CFR Cluj crede că echipa sa are totuși o șansă contra capitolinilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La conferința de presă de dinaintea partidei din Gruia, Petrescu abordat și alte subiecte, pe lângă duelul cu echipa lui Paulo Fonseca, cum ar fi amintirile pe care le are de când a intrat în fotbal.

CFR Cluj – AS Roma se joacă joi, 26 noiembrie, de la ora 22:00. Meciul va fi în direct pe Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport și live text pe site-ul FANATIK.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu nu se mai sperie așa tare de Roma: „O șansă avem”

Dacă ați putea alege, care ar fi cel mai memorabil moment pe care l-ați trăit pe gazon?

– E foarte greu de ales, pentru că am jucat la un nivel foarte mare și am câștigat multe trofee. Cred că finala cu Chelsea din 1998, când după 20 de ani au câștigat Cupa Angliei. La echipa națională, cel mai frumos moment a fost când am marcat împotriva Angliei în ’98, la Mondial.

ADVERTISEMENT

Dar ca antrenor al lui CFR Cluj?

– Nu pot spune că un titlu a fost mai frumos ca altul, pentru că toate au fost importante. Parcă primul a fost cel mai important, deoarece, la acel moment, CFR venea după o perioadă de insolvență.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum vă explicați că CFR reușește să treacă peste momente cu cote nefavorabile și să se impună în meciuri foarte grele?

– Clubul are un spirit, are un nume. Jucătorii stiu să se mobilizeze în aceste meciuri importante. Noi speram ca aceste lucruri să se întâmple în continuare și să scoată rezultate favorabile cu adversari mai buni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ultima echipă din provincie care a obținut 3 titluri consecutive, Chinezul Timișoara, a reușit să ducă seria până la 6 titluri la rând. Credeți că CFR Cluj poate egala sau bate acest record?

– Noi ne dorim este lucru, mai ales eu, ca antrenor. Sunt foarte multe echipe bune, dar trebuie să încercăm să batem acest record.

ADVERTISEMENT

Credeți că echipa este pregătită să bată Roma în meciul de joi, în ciuda cotelor nefavorabile?

– Când joci cu Roma, e normal ca ea să plece favorită. O șansă avem și trebuie să jucăm până la capăt.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj este pe locul 3 în grupa A din UEFA Europa League, cu patru puncte, la egalitate cu Young Boys, dar cu un golaveraj inferior. Prima poziție este ocupată de AS Roma, cu șapte puncte, în timp ce ȚSKA Sofia se află pe ultimul loc, un singur punct.

„Bursucul” așteaptă a doua „primăvară” europeană

În calitate de antrenor, Dan Petrescu a ajuns o singură dată în „primăvara” europeană. S-a întâmplat chiar în sezonul trecut, atunci când CFR Cluj a fost eliminată fără să piardă (1-1 și 0-0) de Sevilla, în 16-imi.

Cu excepția lui CFR Cluj, Unirea Urziceni și Wisla Cracovia sunt celelalte două echipe pe care Petrescu le-a pregătit în grupele cupelor europene. Cu ialomițenii a jucat în Liga Campionilor, sezonul 2009-2010, iar cu polonezii în Cupa UEFA, sezonul 2006-2007.