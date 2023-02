Dan Petrescu, mult prea iritat înainte de CFR – Lazio. ”Ce absențe au ei? Le lipsește o rezervă, iar mie doi titulari! Lazio are 90 la sută șanse de calificare”. Video

Presa din Italia a scris despre faptul că în deplasarea din Gruia. Pe lista indisponibilor se află accidentații Sergej Milinkovic-Savic, Mattia Zaccagni, Pedro, Ștefan Radu și Alessio Romagnoli, plus suspendatul Patric.

Dan Petrescu s-a enervat înainte de CFR – Lazio

În conferința de presă susținută înaintea partidei CFR – Lazio, din manșa secundă a play-off-ului pentru optimile de finală ale Conference League, programată joi, 23 februarie, de la ora 19:45, Dan Petrescu s-a arătat deranjat când i s-a spus despre absențele din tabăra italienilor.

”Aș vrea să știu și eu cine lipsește de la Lazio. La meciul tur au zis că joacă cu echipa a doua. Aia a fost echipa a doua? Vor juca cei mai buni jucători. La noi lipsesc doi jucători, din păcate, Yuri și cu Boateng. La ei doar Pedro din ce știu eu, care nu era titular.

Deci din punctul ăsta de vedere noi pierdem, pentru că noi avem doi titulari și ei au o rezervă care nu joacă. Deci noi suntem dezavantajați. Nu mai băgați invers tot timpul. Noi avem doi jucători titulari care nu joacă, ei nu au pe nimeni. O să vedeți mâine.

Șansele de calificare sunt 90% Lazio și 10% CFR. Sunt realist, nici pesimist, nici optimist. Asta e realitatea. Nu mă interesează că ni s-a urat să pierdem cu 5-0, eu sunt antrenor la fotbal, nu la povești. Sper ca mâine și sunt sigur că ne va ajuta faptul că publicul va fi alături de noi. Vom încerca să dăm totul”, a declarat Petrescu.

Lazio, favorită la câștigarea Conference League

Tehnicianul de la CFR Cluj a făcut o analiză a lui Lazio și a fotbalului italian în general și a dezvăluit faptul că din punctul său de vedere formația pregătită de Maurizio Sarri este principala favorită la câștigarea Conference League.

”Am văzut meciul lui Lazio cu Salernitana, mă uit tot timpul la meciurile echipelor adverse. Lazio a jucat foarte bine, a câștigat cu 2-0, dar putea să fie 4 sau 5-0. Sunt în cursa pentru Champions League și asta spune foarte multe despre ei. Nu cred că Lazio este numai Immobile.

Pentru mine Lazio s-a schimbat pentru că sub conducerea lui Inzaghi juca un 3-5-2 bazat pe contraatac, iar acum joacă un 4-3-3 mult mai pe atac și agresiv. Urmăresc fotbalul italian, citesc, mă informez. Sunt trei echipe foarte bune în Champions League, iar dacă una dintre ele ar câștiga trofeul ar fi ceva excepțional pentru fotbalul italian.

AS Roma a câștigat anul trecut Conference League și am văzut că a fost mare entuziasm. Nu știu de ce se vorbește urât de această competiție în Italia. Lazio cred că își dorește să câștige Conference League, iar pentru mine este principala favorită la trofeu.

Experiențele mea de la Foggia și Genoa m-au ajutat foarte mult în carieră. Faptul că am lucrat cu Zeman (n.r. – antrenorul Zdenek Zeman) a contat foarte mult și a contribuit la antrenorul de succes care sunt acum, cred eu, în fotbalul românesc”, a încheiat Dan Petrescu.

Camora nu depune armele

Prezent la conferința de presă, căpitanul Mario Camora s-a arătat dezamăgit de , însă a menționat faptul că jucătorii de la CFR Cluj vor da totul pentru a întoarce rezultatul în partida retur.

”Avem încrede în șansele noastre și vrem cu toții să ne calificăm. Știm că va fi greu, dar vom da tot ce putem să ne calificăm. Nu ne încălzește cu nimic că vor avea absențe, pentru că orice rezervă intră sunt jucători de mare valoare, s-a văzut și în tur. Nu suntem deloc liniștiți, pentru că știm ce jucători are Lazio.

Am simțit în meciul tur că Lazio este o echipă puternică, o echipă care se luptă la locurile de Champions League din Serie A. Jucători foarte buni, valoroși, dar, din păcate, noi am pierdut cu 1-0 deși am jucat cu un om în plus. Nu am fost atenți la ultima fază din prima repriză. Ne bucurăm că a fost doar 1-0 și mai avem o șansă la retur.

Vom lupta până la ultima secundă pentru a aduce calificarea CFR-ului. Nu suntem niciodată fericiți când pierdem cu 1-0, dar dacă vorbeam înainte de meci să fie 1-0 pentru Lazio în 11 contra 11, cred că era un rezultat bun pentru noi, dar în 11 contra 10 e mai greu de digerat”, a spus Camora.

În final, el i-a oferit o replică tăioasă lui Gigi Becali, patronul FCSB, după ce acesta a afirmat că meciul retur cu Lazio: ”E treaba lor să-și dorească să pierdem cu 5-0, fiecare e liber să spună ce vrea. Dar ei stau acasă, se uită la noi și pe noi nu ne interesează ce spun alții”.