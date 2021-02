Dan Petrescu, mulțumit după a treia remiză la rând cu Kayserispor: ”Pot spune ghinion”

Antrenorul echipei Kayserispor, Dan Petrescu, s-a arătat mulțumit după a treia remiză la rând înregistrată de formația sa, scor 0-0, cu Ankaragucu.

Acest meci a venit după scandalul de proproții de la întâlnirea din runda precedentă cu Erzurumspor, în care cei de la Kayseri au fost acuzați de blat.

După acel joc, ”Bursucul” și-a criticat aspru jucătorii pentru ineficacitatea de care au dat dovadă într-o partidă cu o contracandidată la salvarea de la retrogradare.

Kayserispor a ratat victoria, dar Dan Petrescu e mulțumit

De această dată, în meciul cu Ankaragucu, Kayserispor nu a înscris deși a jucat în superiotate numerică din minutul 26, dar Dan Petrescu a fost mulțumit de prestația elevilor săi.

”Sunt foarte mulțumit de reacția pe care au arătat-o ​​jucătorii mei pe teren, de înțelegerea jocului și de comportamentul lor. Sunt foarte fericit că se luptă. Am făcut totul pentru a înscrie goluri astăzi. Am marcat un gol, dar a fost anulat. Pot spune ghinion”, a declarat tehnicianul român.

”Am încercat foarte mult, am încercat din greu și am obținut un punct. Ne pare rău că doar un punct. Am fi meritat victoria. Avem speranțe pentru mai bine. Echipa a luptat bine astăzi”, a mai spus Dan Petrescu.

Antrenorul lui Kayserispor nu a avut decât un singur jucător român la dispoziție pentru întâlnirea cu Ankaragucu, dar a decis să-l țină rezervă pe fiundașul Cristian Săpunaru, introducându-l abia în minutul 82.

În schimb, Dan Petrescu nu i-a avut la dispoziție pe Silviu Lung și Denis Alibec, ambii aflați în perioada de recuperare după accidentări. De altfel, atacantul adus de la Astra Giurgiu a fost operat și nu va mai în acest sezon.

După ce l-a transferat pe Kevin Luckasen de la FC Viitorul, FANATIK a aflat că Dan Petrescu a încercat să îl aducă și pe Bogdan Mitrea, fotbalistul lui Sepsi Sfântu Gheorghe, dar oferta lui Kayserispor a fost considerată prea mică de oficialii covăsneni.

