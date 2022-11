Dan Petrescu, mulțumit după CFR Cluj – FC U Craiova 3-1: „Băieții mi-au făcut un cadou frumos azi!”

Antrenorul campioanei României a explicat că nu este ușor pentru fotbaliștii să câștige meci de meci, însă îi laudă pentru că se autodepășesc de fiecare dată.

Dan Petrescu, mulțumit după CFR Cluj – FC U Craiova

Dan Petrescu a fost mulțumit după victoria , partidă la finalul căreia și-a lăudat jucătorii pentru felul în care au evoluat:

„Băieții mi-au făcut un cadou frumos azi. La fel și lui Petrila pentru ziua lui. Era un meci foarte important după o calificare venită acum 4 zile. Am avut ocazii și noi și ei. Mă bucur că au găsit energia necesară pentru a câștiga și acest meci. Nu e ușor să joci atât de des.

Am început bine, am dat două goluri, după am primit un gol la o fază la care nici acum nu știu ce a fost mai exact.

Am marcat golul de 3-1 și meciul s-a liniștit. Yeboah are mereu intensitate, mă bucur pentru că a marcat și el și Janga. Au jucat foarte bine, mă bucur că au marcat, e pentru moral”.

„Avem un meci de cupă, vor juca fotbaliștii care nu au jucat mai mult. După avem un meci de campionat înainte de pauză, jucăm cu o echipă în fața căreia am avut mereu probleme. Din păcate, Deac e suspendat, sper să găsim resurse să câștigăm”, a mai spus Dan Petrescu.

A fost meciul cu numărul 300 pe care Dan Petrescu l-a avut ca antrenor în SuperLiga 1, dintre care 139 au fost din postura de tehnician al CFR-ului.

„Dan Petrescu a bifat în această seară meciul cu numărul 300 ca antrenor în Liga 1, 139 dintre aceste jocuri fiind pe banca CFR-ului! Felicitări, Mister! La cât mai multe victorii cu CFR Cluj”, s-a arătat pe pagina de Facebook a CFR-ului.

”Am mereu ghinion la penalty-uri și la tragerile la sorți!”

a continuat și a vorbit despre tragerea la sorți din Conference League, recunoscând că nu și-a dorit să joace împotriva lui Lazio.

„Toți am spus că nu doream Lazio, Trabzonspor sau Qarabag. Am mereu ghinion la penalty-uri și la tragerile la sorți. Ei sunt favoriți, dar nu înseamnă că sunt calificați.

Vă spun sincer, aș fi preferat Sheriff Tiraspol, nu mi-aș fi dorit Lazio. Nu îi va fi ușor cu CFR Cluj, nicio echipă nu are meciuri ușoare cu noi.

Până atunci poate se mai schimbă unii jucători, se mai schimbă lucruri, nu știu, mai e mult timp până atunci, vedem ce va fi.

Cred că va fi stadionul plin, important e să avem un rezultat bun la Roma și să se umple stadionul la retur”, a mai spus antrenorul campioanei României.