Dan Petrescu, mulțumit după FC Voluntari – CFR Cluj 0-1: „Puține echipe vor lua puncte aici!”

Antrenorul campioanei României și-a felicitat jucătorii pentru că au reușit să se descurce în fața unui adversar foarte dificil, din punctul de vedere al lui Dan Petrescu.

Dan Petrescu, mulțumit după FC Voluntari – CFR Cluj

Dan Petrescu a fost mulțumit după victoria obținută de , lăudându-și jucătorii: „A fost un meci greu, mă așteptam să nu avem multe ocazii, azi nu am avut spații deloc. Am schimbat la pauză, am trecut în 4-4-2, dar apărarea lor a jucat foarte bine.

I-am spus lui Cipi să bată foarte bine fazele fixe pentru că așa putem să schimbăm soarta jocului. Puține echipe vor lua puncte aici. Îi felicit pe băieți pentru că au jucat bine și pentru că nu au primit gol în ultimele două meciuri”.

„Urmează meciuri foarte grele și sper să am toți jucătorii la dispoziție și să revină și cei accidentați. A fost cel mai bun Voluntari pe care l-am văzut la un meci contra CFR-ului.

Am riscat azi cu Deac, am riscat cu Sava în poartă, mi-am asumat acest risc, am făcut ce am crezut că e mai bine pentru echipă, mă bucură prestația lui Sava pentru că a dat siguranță, chiar dacă nu a avut ce să apere”, a mai spus Dan Petrescu.

„E posibil ca Sava să apere și cu FCSB!”

„E posibil ca Sava să apere și cu FCSB, dar depinde cum se antrenează Bîrligea și cu Petrila pentru că ei sunt principalii noștri jucători U21.

Țîru e puțin în urmă cu pregătirea fizică. Krasniqi a făcut un meci bun, chiar dacă nu a marcat. Eu cred că ne vor ajuta toți pe care i-am luat pentru că vom avea multe meciuri. Maxim să mai vină un jucător, atât.

Cred că suntem singurii din România care jucăm în play-off, Cupa Rommâniei și cupele europene. Din play-off, doar Sepsi a mai rămas și în Cupa României”, a .

„Eu sunt antrenor, se speculează mult că dacă nu luăm campionatul să dispărem. Să fim serioși! Dar nu știu eu, nu dau eu banii. Toate meciurile cu FCSB au fost grele, micile detalii vor face diferența.

Terenul arată bine la Cluj, să vedem unde ne antrenăm, iar singurul încălzit e cel de joc. Am înțeles că va ninge în fiecare zi, sperăm să nu ningă mult pentru că ne-am antrenat foarte bine până acum. Să vedem unde ne vom antrena acum”, a mai spus Dan Petrescu.