Dan Petrescu, mulțumit după Oțelul Galați – CFR Cluj 0-1: „Spiritul s-a întors”. Ce a spus despre lupta la play-off

. Elevii lui Dan Petrescu au urcat pe poziția secundă în clasament, la trei puncte în spatele liderului U Cluj.

Dan Petrescu, după Oțelul Galați – CFR Cluj 0-1: „Ne-au făcut să ne apărăm”

După victoria de la Galați, Dan Petrescu s-a declarat mulțumit de evoluția jucătorilor lui CFR Cluj și a lăudat echipa antrenată de Dorinel Munteanu.

ADVERTISEMENT

„În ultimele două deplasări am obținut scorul care mie îmi place cel mai mult în deplasare, 1-0. Asta arată că spiritul s-a întors și norocul s-a întors. Luna noiembrie parcă e mai bună cu noi, avem 7 puncte din 3 meciuri în deplasare, ceea ce e fantastic. Nici clasamentul nu arată rău.

Urmează acum să ne concentrăm, avem o pauză. Pleacă și doi jucători la națională, Ilie și Postolachi. Amândoi au făcut un meci bun. Urmează meciul cu Rapid, care e acum într-o formă excelentă.

ADVERTISEMENT

De când am venit aici, noi nu am încercat să ne apărăm. Azi, Oțelul ne-a făcut să ne apărăm. Noi vrem să jucăm, dar dacă nu putem, ne apărăm. Am înscris multe goluri în acest sezon. Aș fi vrut mai mult în atac, nu am vrut să stăm doar în apărare, dar nu am putut.

Cei de la Oțelul, chiar dacă au pierdut azi, au făcut un meci bun. A fost o fază foarte frumoasă la gol, Fică cred că a fost cel mai bun jucător al nostru. Și Virgiliu Postolachi a făcut un meci bun, dar când câștigi cu 1-0 toți merită felicitări”, a declarat Dan Petrescu, după Oțelul – CFR Cluj 0-1.

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu nu o consideră pe CFR Cluj calificată încă în play-off

Tehnicianul ardelenilor consideră că CFR nu este calificată încă în play-off și este de părere că elevii săi trebuie să continue să câștige puncte pentru a termina campionatul regulat pe primele șase poziții.

„E clar că ne mai trebuie ceva. În primul rând, trebuie să ne calificăm în play-off. Uitați-vă acolo în față ce este. Toți zic că nu s-a terminat campionatul, deja au trecut 16 meciuri. Mai e puțin și te trezești afară din play-off dacă nu ești atent.

ADVERTISEMENT

Pierzi două-trei meciuri la rând și te-ai dus, nu mai ești în play-off, mai ales că toate echipele au câștigat etapa asta, cele care sunt acolo sus. Această victorie e incredibil de importantă și mi-a plăcut spiritul băieților.

Trebuie să vedem ce ne mai trebuie. Nu am avut toți jucătorii la dispoziție, trebuie să facem un 11 stabil, să fie același, iar apoi să intre jucători de pe bancă. Încă nu avem acel 11 care îmi dă mie încredere 100%.

Rezultatul contează, am jucat foarte bine azi. Am jucat foarte bine cu U Cluj, cu Craiova, cu FCSB, Sepsi, dar nu am bătut. Azi am jucat mai puțin bine, am bătut. Fotbalul e incredibil. Noi trebuie să găsim o constanță. Dacă mai legăm o victorie, două, devenim o concurență pentru toată lumea”, a mai declarat Dan Petrescu.

Dan Petrescu, despre convocarea lui Matei Ilie la națională: „Era puțin emoționat”

Dan Petrescu a vorbit și despre prima convocare a lui Matei Ilie la echipa națională. .

„Era puțin emoționat, motivat. E bine că a făcut un meci bun. Eu am vorbit cu Mircea Lucescu înainte de a fi convocat, mi-a spus că e în vederile lui, dar a fost accidentat.

Mi-a zis că face un lucru foarte bun, dacă va fi sănătos îl va lua. E clar că nea Mircea are ochi și nu a greșit când l-a luat”, a mai declarat Dan Petrescu, după Oțelul – CFR Cluj 0-1.