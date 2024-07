Dan Petrescu, nemulțumit după CFR Cluj – Dinamo 3-2: „E bine că am câștigat, dar am primit două goluri pe teren propriu”

Dinamo a deschis scorul prin Cătălin Cîrjan, după care Hakim Abdallah a majorat scorul pentru „câini”. Ciprian Deac a redus din diferență pentru CFR Cluj, în minutul 42, după un penalty transformat, Daniel Bîrligea egala în a doua repriză, iar Panagiotis Tachtsidis a dat golul victoriei în prelungirile meciului.

Dan Petrescu, nemulțumit după CFR Cluj – Dinamo

Dan Petrescu a fost nemulțumit după victoria , fiind de părere că mai are mult de muncă pentru a pune la punct echipa așa cum își dorește, analizând și greșelile din apărare ale jucătorilor săi:

ADVERTISEMENT

„Înainte de meci am spus că Dinamo are o echipă care arată bine. Eu am spus că nu sunt mulțumit de ce am la echipă și ce am primit. Au venit jucători prea târziu.

Toți jucătorii care au venit recent, nu au făcut pregătirea cu mine și acest lucru s-a văzut. Au venit zece jucători și au venit târziu, fără să îi pregătesc, s-a văzut când au intrat pe teren”.

ADVERTISEMENT

„Avem mult de muncă!”

„E clar că avem mult de muncă. Mereu am spus că 2-0 e un scor periculos. E bine că am marcat înainte de pauză, pentru că am simțit că putem câștiga. Ne-a ieșit, când ai jucători de calitate în teren.

Sunt foarte mulțumit de victorie, dar sunt nemulțumit de faptul că am luat două goluri pe teren propriu. Nu este un lucru bun acest lucru”, a .

ADVERTISEMENT

„Ce să-i reproșez lui Tachtsidis? Nu e Culio sau Djokovic să rupă terenul, dar se antrenează bine, nu lipsește, ajută mereu echipa. Nu m-am gândit niciodată să-l schimb, decât dacă cere el schimbarea.

E un jucător important pentru noi. Mai avem nevoie de trei jucători, doi mijlocași și un atacant. E foarte greu să găsim ce vreau eu, nu cred că vom găsi în momentul ăsta.

ADVERTISEMENT

Nu cred că putem găsi jucători liberi de contract și buni. Unde să îi găsim? Măcar să mai aducem un mijlocaș și un atacant în următoarea perioadă. Mai avem un fundaș, care urmează să facă rost de cartea verde”, a mai spus antrenorul CFR-ului.