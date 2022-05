Dan Petrescu, nemulțumit după FC Argeș – CFR Cluj 0-6: „Jocul n-a fost foarte bun!”

s-a impus fără drept de apel în partida cu FC Argeș, scor 6-0. Golurile meciului au fost marcate de Păun, Deac, Manea, Debeljuh (două goluri) și Petrila.

Dan Petrescu, nemulțumit după FC Argeș – CFR Cluj 0-6

Deși echipa sa a defilat la Pitești, că jocul prestat de CFR Cluj nu a fost foarte bun. Acesta a identificat mai multe greșeli comise de elevii săi.

„Chiar dacă scorul arată foarte bine, jocul n-a fost foarte bun. Au fost niște greșeli pe care trebuie să le reparăm până la meciurile cu Craiova și FCSB.

În fotbal, se întâmplă să fie și perioade mai rele. N-a fost niciun declic. Ne-am antrenat bine, ne-am concentrat, dar n-am câștigat nimic, din păcate.

Trebuia să sărbătorim de mult, pentru că punctele erau făcute, dacă nu erau luate. Eu aș fi vrut să rămână Craiova în luptă. Sper să se concentreze mâine și să se lupte pentru locul 2.

Manea s-a pregătit, în ultimele zece zile, excelent. Eu mereu le zic: «Așa cum vă antrenați, așa jucați». Motivația de a te pregăti pentru a câștiga nu o au toți jucătorii. Să nu credeți că e parfum mereu peste tot.

Dar, atunci când jucătorii de antrenează 100%, meciul este mai ușor. Eu mereu am avut încredere în Păun, am încredere în continuare. El are probleme în fața porții, pentru că nu e pragmatic. Golul nu trebuie să fie frumos, ci trebuie să fie gol.

Petrila, când intră de pe bancă, dă gol meci de meci. Când intră titular, suferă. Eu zic că a făcut un campionat excelent și merită felicitat”, a declarat Dan Petrescu, la finalul partidei cu FC Argeș.

În prezent, CFR Cluj se află pe primul loc din Casa Pariurilor Liga 1, cu 54 de puncte obținute.

În următoarea partidă din play-off, trupa lui Dan Petrescu o va întâlni, acasă, pe Universitatea Craiova. Meciul este programat sâmbătă, la ora 20:00.