Dan Petrescu, neobișnuit de optimist înainte de Braga – CFR Cluj: „Am mai văzut reveniri în fotbal”. Video

Dan Petrescu, neobișnuit de optimist înainte de Braga – CFR Cluj: „Am mai văzut reveniri în fotbal".

Ce a declarat Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, înaintea returului decisiv cu Sporting Braga. „Cred că avem șansa noastră”
Alex Bodnariu
14.08.2025 | 00:04
Dan Petrescu neobisnuit de optimist inainte de Braga CFR Cluj Am mai vazut reveniri in fotbal Video
Dan Petrescu, neobișnuit de optimist înainte de returul cu Braga. „Am mai văzut reveniri în fotbal”

Joi seara, CFR Cluj, vicecampioana României, va juca în manșa secundă a turului 3 preliminar Europa League cu Sporting Braga. Portughezii s-au impus pe Gruia cu 2-1, dar antrenorul echipei din Ardeal, Dan Petrescu, încă crede într-o calificare miraculoasă.

CFR Cluj, misiune imposibilă la Braga după 1-2 în Gruia

Se anunță un meci de foc pentru ardeleni. Braga are un lot mult mai valoros, însă, în tur, CFR Cluj a făcut o figură frumoasă și a fost aproape să obțină un rezultat pozitiv. Acum, calificarea se va decide pe terenul lusitanilor.

Dan Petrescu a prefațat partida cu Braga. Antrenorul celor de la CFR Cluj își dorește, în primul rând, un arbitraj corect. Tehnicianul recunoaște că portughezii pleacă cu prima șansă la calificare, însă a mai trăit reveniri de senzație în fotbal și speră să aibă parte de încă una.

Dan Petrescu: „Au mai fost surprize și pe la Celtic, și pe la Sevilla. Sper să fie ca una din nopțile alea”

„E al nu știu câtelea meci al meu în Europa. Suntem obișnuiți cu acest nivel. Întâlnim un adversar de mare calitate. Știm că ei vor pleca cu prima șansă. Au avantajul. Se știe valoarea lor. Am mai văzut reveniri în fotbal. E clar că va fi dificil, dar nu imposibil. Jucătorii trebuie să creadă în șansa lor. Cred că avem șansa noastră, chiar dacă Braga e marea favorită.

Noi nu am știut ce e aia zi liberă. Fiecare jucător a avut, după meciul din tur, două zile libere. Cred că asta a fost motivația cea mai bună. Jucătorii au venit mult mai fresh acum. Am avut 10 meciuri în 30 de zile.

Nu ar trebui să ne gândim la arbitru. Sperăm să nu greșească decisiv. Ne gândim la meciul de mâine. Poate avem noi puțin noroc. Îmi doresc să câștige echipa cea mai bună. I-am zis antrenorului celor de la Braga că, în tur, am avut două penalty-uri.

Au mai fost surprize și pe la Celtic, și pe la Sevilla. Sper să fie ca una din nopțile alea. Sper ca în minutul 90 să avem un gol mai mult ca ei”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
