CFR Cluj a încheiat la egalitate, , cu FC Botoşani. Ardelenii au condus la pauză cu 1-0 graţie golului marcat din penalty de Ciprian Deac. Moldovenii au dat lovitura în minutul 81, reuşind să egaleze prin Dawa.

Dan Petrescu, cu gândul la lupta pentru titlu după remiza cu Botoşani: “Preferam să bat FCSB şi să pierd azi!”

La finalul confruntării, Dan Petrescu a fost supărat pentru că jucătorii săi nu au reuşit să conserve avantajul pe care l-au avut şi că au ratat cu seninătate multe ocazii:

“Au fost două goluri din faze fixe. A fost un meci foarte greu, împotriva unei echipe puternice. Prima repriză a fost cam egală, dar mai buni noi puţin. A fost meritat 1-0. La prima ocazie a lor au marcat.

Trebuie să fim realişti că şi noi am avut meciuri în care am marcat la singura ocazie. A fost un campionat incredibil până acum. Ştiam că va veni şi o astfel de perioadă, dar speram să nu vină acum. Preferam să batem cu FCSB şi să pierdem azi. Am fi avut un punct în plus.

“Se întâmplă, nu suntem Mafalda să spunem că dacă noi conducem, vom câştiga”

Per total am avut mai multe ocazii. Egalul mi se pare nedrept. Dar, în alte meciuri am avut noroc. Se întâmplă, nu suntem Mafalda să spunem că dacă noi conducem, vom câştiga. Nu am ce să reproşez ceva nimănui, trebuie să revăd faza. Suntem supăraţi.

Terenul nu a fost aşa bun, din păcate. Asta ne-a dezavantajat puţin. Am jucat destul de bine azi. La fotbal nu poţi să ai ce vrei tu. Camora a simţit ceva dimineaţa. S-a simţit lipsa lui.

“Deocamdată suntem noi şi FCSB în lupta pentru titlu. Este posibil să mai apară o echipă”

Noi avem ceva cu Roman. Are mereu ceva cu CFR Cluj. Se lipeşte la gol sau la pasă de gol. Nu văd FCSB să piardă vreun punct în cele opt meciuri. Uitaţi-vă ce program avem. Este groaznic. Sigur campionatul se va juca în ultima sau penultima etapă din play-off.

Deocamdată suntem noi şi FCSB în lupta pentru titlu. Este posibil să mai apară o echipă după cele şapte etape”, a spus Dan Petrescu.

Deac: “Nu trebuie să facem o tragedie. Este al doilea meci din acest an”

a declarat că CFR Cluj a ratat victoria din cauza ocaziilor irosite la 1-0. Atacantul susţine că nu trebuie să facă nimeni o tragedie din această remiză pentru că CFR Cluj îşi va reveni:

“Am marcat înainte de pauză. Ne-a dat linişte. În partea a doua trebuia să controlăm mai bine jocul, după cum aţi văzut, 1-0 este un rezultat fragil şi poţi încasa un gol. Ştiam că Botoşani este o echipă foarte bună, o echipă cu un joc plăcut.

Nu trebuie să facem o tragedie. Este al doilea meci din acest an şi în scurt timp vom arăta din ce în ce mai bine. Ne-am creat ocazii bune de a marca şi de a închide meciul. Acolo s-a pierdut. Am avut două-trei ocazii bune.

Este al doilea meci în care suntem egalaţi după ce conducem. Ştim că v-am obişnuit ca CFR Cluj să închidă meciul după ce conduce. Nu ştiu ce s-a întâmplat în acest an. Trebuie să fim mai responsabili şi să strângem rândurile”, a spus Deac.

Burcă: “În acest ritm nu vom câştiga campionatul”

Andrei Burcă a fost foarte supărat de golul marcat de oaspeţi cu 10 minute înainte de final şi spune că CFR Cluj trebuie să nu mai încaseze astfel de goluri dacă vrea să câştige un nou titlu de campioană:

“Am controlat autoritar partida, am avut şansa să facem 2-0, dar nu am reuşit. Nu trebuie să se întâmple acest lucru, să luăm gol cu 10 minute înainte de final. În acest ritm nu vom câştiga campionatul.

Şi FCSB câte şuturi a avut pe poartă? 3 şuturi şi o ocazie. Azi, la fel. Există o lege a compensaţiei şi se vor întoarce toate. Suntem campioni în continuare şi mergem la Craiova să facem un meci bun şi să luăm cele trei puncte.

Nu suntem liniştiţi deloc. Ne-am dorit să câştigăm şi azi, şi cu FCSB. Din păcate am ratat. Suntem o echipă şi trebuie să fim mai concentraţi la anumite faze. Putem deveni din nou campioni”, a spus Burcă.