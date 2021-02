Dan Petrescu, nervos după egalul cu Alanyaspor: „Arbitrul a fluierat doar împotriva noastră”

Dan Petrescu a fost din nou nervos după un meci disputat de echipa sa, iar eliminarea lui Cristi Săpunaru din remiza cu Alanyaspor a fost picătura care a umplut paharul. Tehnicianul român a declarat la finalul paridei că deciziile arbitrului au fost unele împotriva echipei sale.

Trupa antrenată de Dan Petrescu, Kayserispor, a remizat 1-1 cu Alanyaspor, golul egalizator venind la doar 2 minute după ce Cristi Sapunaru a fost eliminat de pe teren în minutul 77.

Rezultatul final nu este unul bun pentru Kayserispor, care rămâne într-o zonă periculoasă din clasament, pe 17 la doar două puncte avans de prima poziție retorgradabilă.

Dan Petrescu, nervos după eliminarea lui Săpunaru: „Arbitrul a fluierat doar împotriva noastră”

Dan Petrescu s-a enervat imediat după finalul partidei pe maniera de arbitraj, însă a lăudat prestația echipei sale, care a primit gol doar după ce Cristi Sapunaru a fost eliminat, acela fiind un moment care într-adevăr a dezechilibrat situația de pe teren.

„Alanyaspor este pe locul 4 în campionat, e o echipă bună căreia îi place să aibă mereu mingea. Am știut să evoluăm împotriva lor. Am jucat foarte bine. Am fost compacți, am păstrat mică lungimea dintre compartimente.

Ne-am luptat foarte bine, am găsit și golul. Lucrurile s-au schimbat după eliminarea lui Cristi Săpunaru. Cred că arbitrul a fluierat doar împotriva noastră azi, cartonașele galbene pe care le-a primit Săpunaru au fost foarte ușor acordate!”, a declarat la finalul partidei Dan Petrescu, pentru presa din Turcia.

Cristi Săpunaru, eliminat la meciul 100 în tricoul celor de la Kayserispor

Cristi Săpunaru a ajuns la cel de-al 100-lea meci în tricoul lui Kayserispor, fiind sărbătorit de clubul la care este căpitan pe rețelele de socializare. Din păcate, meciul cu Alanyaspor a fost și primul în care a fost eliminat de pe teren în acest sezon.

🇷🇴 Cristi Săpunaru (36 ans) a disputé aujourd'hui son 100e match avec 🇹🇷 Kayserispor. Une légende et un capitaine, partout où il passe. Il mériterait un vrai focus un jour. Patrice Evra s'en souvient encore… Tamaș et Săpunaru en charnière et dans leur prime, c'est notre ADN. pic.twitter.com/FGYhLiHkOk — Foot Roumain 🇷🇴 (@FootRoumain) February 3, 2021

Fundașul român ajuns la 36 de ani, a avut parte de o carieră de excepție, momentul de vârf fiind reprezentat de perioada petrecută la FC Porto, club alături de care a cucerit 3 titluri de campion național și Europa League.

Contractul lui Cristi Săpunaru cu Kayserispor expiră pe 30 iunie anul acesta, cota sa de piață în acest moment fiind de 150.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.