Dan Petrescu nu are încredere în Andrea Mandorlini, noul antrenor al lui CFR Cluj: “E greu să facă performanțele mele”

Venirea lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj după plecarea lui Dan Petrescu a fost FANATIK și confirmată de patronul Neluțu Varga pentru site-ul nostru.

Dan Petrescu, avertisment pentru Andrea Mandorlini

pentru Andrea Mandorlini după plecarea sa la CFR Cluj, spunând că va fi greu ca un tehnician să egaleze performanțele sale de la echipă: „E adevărat, asta e realitatea.

Aveam nevoie de o provocare nouă. Nu poţi să iei campionatul în fiecare an, nu există echipe care fac asta. Au fost multe probleme, meciuri, greşeli de arbitraj”.

„Cred că dacă erau arbitrajele corecte puteam să ne batem la titlu până în ultima etapă. Eu zic că n-a fost un sezon ratat, dar cum multe probleme. Nu cred am ce să-mi reproşez.

E greu să vină cineva la CFR și să mai facă ce am făcut eu. Asta e realitatea, chiar dacă îi supără pe unii. Dacă am bătut Rennes, Slavia, Lazio a fost datorită stilului nostru”, a mai spus Dan Petrescu, la TV .

Dan Petrescu nu a vrut să-i răspundă lui Marius Șumudică: „Schimbă subiectul!”

Dan Petrescu nu a vrut să-i , spunând că el respectă toți antrenorii, motiv pentru care nu vorbește despre el: „Să vedem o echipă de la noi care joacă frumos și care a făcut ceva în Europa.

Mai contează stilul? Noi am jucat în play-off, dar am avut probleme cu arbitrul. Am plecat în termeni buni de la club. M-am înțeles bine cu patronul, cu fanii, cu jucătorii.

Nu vorbesc despre Șumudică, eu nu vorbesc despre alți antrenori, eu respect toți antrenorii. Să vorbească el ce vrea, schimbă subiectul”.

„Petrescu își petrecea mare parte din timp la Cluj. Cu unul dintre cei mai buni colaboratori ai lui, Bogdan Mara, m-am întâlnit în hotelul în care stăteam.

Mă întorceam cu sacoșele de la supermarket și am scăpat una. Că era și un lift mai mic. Nu era sacoșa cu iaurt. Dar mi-au căzut fulgii, că îmi luasem niște tărâțe.

Băiatul a fost un gentleman, a vrut să mă ajute. S-a făcut că se apleacă și a plecat. Și m-a prins ușa de la lift. Atunci mi-am dat seama că e groasă”, a spus Marius Șumudică despre Dan Petrescu.