Dan Petrescu nu poate uita eșecul cu U Cluj, deși urmează jocul cu Universitatea Craiova în sferturile Cupei României Betano: „E cea mai usturătoare înfrângere din carieră! M-am uitat iar la meci”

CFR Cluj a început cu dreptul play-off-ul SuperLigii României, dar . Formația antrenată de Dan Petrescu a dominat partida de pe Cluj Arena, însă a plecat învinsă, pentru a treia oară în acest sezon contra marii rivale.

Dan Petrescu nu își explică înfrângerea cu U Cluj

CFR Cluj a ratat șansa de a urca pe primul loc în SuperLiga și a pierdut disputa cu Universitatea Cluj, acesta fiind al treilea eșec la rând în duelurile cu marea rivală. În acest joc, .

imediat după disputa de pe Cluj Arena și se pare că nu a uitat înfrângerea. Mai mult decât atât, acesta a revăzut meciul cu Universitatea Cluj și tot nu înțelege cum a pierdut echipa sa jocul.

La conferința de presă dinaintea confruntării cu Universitatea Craiova, din sferturile Cupei României Betano, tehnicianul ardelenilor a vorbit iarăși despre meciul pierdut luni în fața formației antrenate de Ioan Ovidiu Sabău.

„E foarte greu de digerat ce s-a întâmplat. V-am spus că eu cred că e cea mai usturătoare înfrângere din carieră. S-a mai întâmplat să câştigăm meciuri aşa, un şut, un gol. Să jucăm pe contraatac. Dar de pierdut, n-am avut asemenea meciuri. M-am uitat iarăşi la meci şi am avut cel puţin 15 ocazii clare.

Nu ai cum să ai 15 ocazii clare şi să nu dai un gol. Şi ei au avut un singur şut pe poartă, respins de portar, şi ăla a fost gol. Fotbalul e imprevizibil, niciodată nu ştii ce să mai crezi.

M-am uitat şi ieri (n.r. marți, 1 aprilie) la Real Madrid – Sociedad 4-4, în Cupa Spaniei. Ăsta e fotbalul, iar noi din păcate am suferit o înfrângere care nu trebuia să se întâmple. Nici n-am ce să le zic băieţilor. Nu am cum să-i cert. Singurul capitol la care nu am fost peste ‘U’ Cluj a fost la goluri marcate”, a declarat Dan Petrescu, în cadrul unei conferințe de presă.

CFR Cluj, duel crucial cu Universitatea Craiova în Cupa României Betano

CFR Cluj nu are timp de respiro după eșecul suferit contra Universității Cluj. Formația antrenată de Dan Petrescu va juca împotriva Universității Craiova în sferturile Cupei României Betano, iar ardelenii au drept obiectiv și câștigarea acestui trofeu.

Meciul este unul dificil, mai ales în contextul în care Dan Petrescu nu poate odihni jucători. După acest joc, ardelenii înfruntă din nou Universitatea Craiova și în play-off, așadar, această dublă este una importantă pentru CFR.