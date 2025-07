Dan Petrescu nu s-a putut abține! Ce a spus după ce FCSB s-a chinuit în Andorra: „Eu eram luat la mișto”. Video

Dan Petrescu a simțit nevoia să le ia apărarea celor de la FCSB după înfrângerea suferită marți seară în Andorra, scor 1-2, în fața celor de la Inter D’Escaldes în returul primei manșe preliminare din Champions League.

Campioana României a reușit totuși să treacă mai departe, , dar jucătorii antrenați de Elias Charalambous au fost aprig criticați în spațiul public pentru prestațiile avute,

Antrenorul de la CFR Cluj susține însă că nu este chiar o rușine ce s-a întâmplat în Andorra. Recunoscut în fotbalul românesc drept un tehnician care tinde să își laude foarte mult adversarii înaintea meciurilor directe, dar și după, cel poreclit „Bursucul” a subliniat faptul că el a simțit pe propria piele forța celor de la Inter D’Escaldes în iulie 2022.

Atunci, această formație s-a duelat cu echipa din Gruia în preliminariile Conference League. În turul de la Cluj-Napoca, ardelenii s-au impus cu scorul de 3-0, în vreme ce manșa secundă s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Antrenorul de la CFR Cluj a răbufnit: „Dacă spuneam că vor avea meci greu, eram luat la mișto”

Astfel, Petrescu a ținut să spună că Inter D’Escaldes nu este o echipă atât de modestă din punct de vedere valoric precum s-a crezut în România. În plus, el a rostit și celebra vorbă conform căreia în fotbalul internațional actual „nu mai sunt echipe mici”.

Mai mult, antrenorul a mai punctat și că, în cazul în care ar fi spus dinainte că urma ca FCSB să aibă parte de o misiune dificilă în fața formației din Andorra, atunci ar fi fost din nou ironizat în spațiul public din România, așa cum s-a mai întâmplat în câteva rânduri de-a lungul anilor exact în baza unor astfel de abordări avute de el înaintea unor meciuri, în special din cupele europene.

„Campionatul din Ungaria și cel din România au același coeficient. Șansele sunt 50-50. Ieri (n.r. marți, 15 iulie) s-a văzut la FCSB. Nu mai sunt echipe mici. Poate cele din San Marino, poate. Orice meci e deschis oricărui rezultat.

Dacă spuneam eu că FCSB va avea meci greu în Andorra, eram luat la mișto. Am fost în Andorra și am avut noroc să nu pierdem. Am făcut 1-1 și tot am fost criticați.

Nimeni nu știe cum e acea deplasare. Nu vrei să îi apăr pe cei de la FCSB, dar e o deplasare foarte greu, cu avionul, cu autocarul. E un altfel de aer acolo față de România, teren sintetic”, a spus Dan Petrescu la conferința de presă premergătoare meciului