Dan Petrescu nu a putut fi alături de jucătorii săi de la CFR Cluj la marea finală a campionatului din acest sezon de la Craiova, care a decis titlul pentru al treilea an consecutiv în favoarea ardelenilor. Dacă în privinţa jucătorilor, testele COVID s-au dovedit a fi fost eronate şi echipa obligată să stea în carantină fără rost, în privinţa tehnicianului lucrurile au stat invers şi el a trebuit să meargă mai întâi câteva zile în spital, apoi în izolare, la domiciliu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Evident, chiar şi în această situaţie cel care a pregătit ultimele trei meciuri, cu Botoşani, FCSB şi partida decisivă, cu titlul pe masă, la Craiova, a fost tot Dan Petrescu, acesta înroşind telefonul, fiind în permanent contact cu Valeriu Bordeanu, secundul său şi chiar cu unii jucători din lot, în primul rând căpitanul Camora.

După ce totul s-a terminat cu bine şi CFR Cluj a câştigat absolut meritat în Cetatea Băniei, Dan Petrescu a trăit şi el, acasă, bucuria de a primi tricoul de campion şi de a face o poză cu trofeul Ligii 1. Iar acum e gata să o ia de la capăt, duminică fiind programată reunirea lotului pentru noul sezon.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A fost extraordinar de greu să stea departe de echipă

Despre modul în care a trăit antrenorului Clujului meciurile decisive pentru un nou titlu, despre planurile pentru noul sezon, despre cum vede noul sistem cu 16 echipe Dan Petrescu a vorbit în exclusivitate într-un interviu acordat Gsp.

Nu a acuzat nici un fel de simptom dintre cele cunoscute ca fiind specifice coronavirusului, dar s-a supus protocoalelor medicale. “Sunt fericit pentru trofeu. În rest, sunt foarte bine de când a început toată chestia asta. Dar a trebuit să respect protocolul. Am stat 7 zile în spital, unde mi s-a dat un tratament, deși nu mai aveam nimic. Apoi a fost izolare acasă, până miercuri. Am avut doar niște frisoane, dar numai vreo două zile. Aveam mai rele de la răceli, în trecut.”

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu recunoaşte faptul că lucrul cel mai greu a fost izolarea faţă de echipă în momentele cele mai importante, când şi-ar fi dorit din suflet să fie acolo pe bancă, să trăiască fiecare moment alături de jucători.

“A fost greu de tot. Mai ales că eu sunt așa, mai vulcanic, mă știți că am nevoie să mă desfășor. Cum să fie? Vorbeam zilnic cu secundul Vali Bordeanu, cu conducerea. Mai discutam și cu jucătorii individual. Ne știm de atât timp. Ei mă cunosc, știu ce vreau de la ei. Noi nu schimbăm prea multe dacă echipa tot câștigă. Avem niște principii clare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Echipa a reacţionat atunci când a trebuit, la Craiova

“A fost dificil. S-a văzut o oboseală, ne-am cam chinuit cu Botoșani și cu FCSB. Dar la meciul cu Craiova, deși ultimul din serie, echipa a arătat mai bine. Surprinzător, fiindcă cei de la Craiova erau mai odihniți. Toată lumea vrea să ia campionatul, dar degeaba vrei dacă nu poți. Uite că atunci n-au putut să treacă de jucătorii noștri. Dar la noi e în spate o muncă zilnică de trei ani, iar asta a contat. Am vorbit continuu la telefon, cu oamenii mei. Nu puteam altfel, vorbeam singur, vorbeam cu ei. Aveam voie, că nu eram suspendat. Greu.”

Antrenorul campioanei are numai cuvinte de laudă la adresa rivalei din Craiova, care după meciul decisiv nu a căutat ţapi ispăşitori, recunoscând supremaţia clujenilor, însă îl critică pe Marius Croitoru de la Botoşani pentru unele declaraţii legate de lupta la titlu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Impresionat de fair-play-ul Craiovei după meci, deranjat de atitudinea Botoşanilor

“Eu chiar aș vrea să îi felicit pe cei de la Craiova. Eu chiar am puțină simpatie pentru ei, că așteaptă să câștige campionatul de aproape 30 de ani. Era normal să spună orice, să își dorească să ne bată. Dar ținând cont de ce presiune era pe ei, inclusiv din partea fanilor, remarc că au știut să piardă. Am văzut asta în declarațiile de după meci. Felul în care s-au comportat m-a surprins. N-au încercat să găsească vinovați, oamenii au apreciat că noi am fost mai buni. Ei au făcut un play-off fantastic, au fost adversari pe măsură. Dar noi am reușit să fim peste.

Cei care m-au deranjat au fost cei de la Botoşani. Păi cum să zică antrenorul lor, Marius Croitoru, înainte de meciul nostru cu oltenii, că Craiova merită să ia titlul. Să-mi spună și mie motivul, de ce ar fi meritat Craiova? În primul rând, el nu avea voie să intre în acest subiect, că eu nu-mi dau cu părerea despre alte echipe sau dacă o fac, o fac la modul superlativ”

ADVERTISEMENT

Clujul, singura echipă din România care a jucat şi 16 meciuri în Europa

Secretul performanţelor din ultimele trei sezoane care au făcut din Cluj o campionă meritată îkl reprezintă munca spune Dan Petrescu. Acesta subliniază un mare adevăr, faptul că echipa lui a fost singura care a mai jucat în plus şi nu mai puţin de 16 meciuri în Europa şi a făcut-o cu fruntea sus.

“Lumea a uitat, dar noi am jucat în tot timpul ăsta și 16 meciuri în cupele europene. Și ce meciuri, cu ce adversari! Toate echipele românești care jucau în Europa 6-7 partide n-au prea contat și intern în acel an. Noi, în schimb, am stat foarte multe etape pe primul loc și în acest sezon. Asta pentru că, scuzați lipsa de modestie, Dan Petrescu a făcut un lot foarte numeros. Toți mă criticau, că de ce am adus așa mulți jucători?! Uite de ce: cum jucam noi altfel pe două fronturi și obțineam rezultatele astea?! Și mai e ceva.

ADVERTISEMENT

Consideră că a fost de departe cea mai bună echipă din campionat

Hai să zicem că pe noi ne bătea Craiova în ultimul meci. Și tot ar fi fost total nemeritat să pierdem campionatul. De ce? Îți spun eu. Fiindcă avem cele mai multe victorii din campionat, cele mai puține înfrângeri, cele mai multe goluri marcate, cele mai puține primite. Apoi, am bătut de trei ori din patru Craiova, la fel Steaua și Botoșani.”

Dan Petrescu ar fi vrut un sistem cu 18 echipe în campionat, dar fără înjumătăţiri de puncte şi trage un serios semnal de alarmă pentru federali în privinţa necesităţii imperioase de a fi introdus VAR în arbitrajul românesc.

Cere introducerea urgentă a VAR-ului în România

“Îi rog să facă tot ceea ce fac omologii lor din Europa. Vrem VAR! Nu avem VAR! Arbitrii nu sunt de vină la toate fazele. Uneori chiar nu văd. Mă uitam și la meciurile astea din Europa. Stau și așteaptă VAR-ul, că nu știu ce să facă.

Dacă era VAR în play-off, nu mai ajungeam noi la ultima etapă, să tremurăm la Craiova, cu 10 cazuri de coronavirus. Eram deja campioni de mult. Am numărat, am avut 7 penaltyuri neacordate, dar recunoscute ulterior de specialiști. Cu VAR, se uitau, penalty și gata! Nu poți să dai vina numai pe arbitri. De aia trebuie neapărat, obligatoriu, să avem și noi VAR!

Eu nu vreau 16 echipe, vreau 18. Dar să dispară play-off-ul și să nu se mai ia din puncte. Dacă ne mai ia iar puncte… Dacă sunt 16 echipe, OK, eu nu mă bag, dar, dacă tot vreți play-off, nu ne mai luați din puncte! Iar cu pandemia asta, și așa nu mai avem timp să jucăm atâtea meciuri. Sezon regulat și gata! “

Nu doreşte jucători scumpi în vestiar, care să strice grupul

Antrenorul de 52 de ani spune că va fi greu de adus nişte jucători cu această criză provocată de pandemie, dar nici nu vrea să audă de Mario Balotelli sau alt nume cu rezonanţă.

“Domnul Varga e patronul, poate să zică ce vrea. Eu știu ce jucători vreau eu. Am 3-4 nume, dar nu pot să spun nimic. Eu nu vreau să iau vreun jucător scump, să stricăm tot vestiarul. Trebuie să avem echilibru. Nu mă gândesc la Balotelli. Doamne-ferește!, nu, niciodată, în niciun caz.”

Dan Petrescu recunoaşte faptul că patronul a vrut să renunţe la serviciile sale după eşecul de acasă în faţa Craiovei, dar spune că acum totul a trecut şi că dacă va fi lăsat în pace sunt posibile şi al patrulea şi al cincilea titlu.

Admite că patronul a vrut să îl dea afară după eşecul cu Craiova acasă

“Un antrenor de fotbal are contract. Dar dacă e dat afară, ce poate să facă?! Să mă dea afară! Eu am contract, clauze. Eu mai am încă doi ani pe hârtie. La CFR Cluj, în comparație cu Barcelona, Real, AC Milan sau Inter, n-ai voie să pierzi niciun meci. Eu îl avertizez pe antrenorul care ar veni… dacă pierzi un meci ai toate șansele să rămâi pe liber.

Așa e aici, când se pierde un meci, încep războaiele, se sfârșește planeta, citești că antrenorii sunt slabi, la fel și jucătorii. Nici când e egal nu e bine. Eu tac, antrenez, cât am contract. Ca antrenor nu ai nicio putere. Se fac comparații în presă, între era Paszkany și acum. Nu mi se pare nici asta OK.

E convins că se poate câştiga şi titlul patru şi titlul cinci

Ei au luat atunci trei titluri în 10 ani. S-a zis că ăla era spiritul de la CFR. Nu sunt de acord. Atunci aveau bani, dădeau sume importante, milioane pe jucători. Eu sunt aici de trei ani și am luat tot trei campionate, fără bani. Fiecare are era lui, spiritul lui. Ce au făcut ei e senzațional, ce am făcut noi e fantastic.

Eu zic că se mai poate, dacă sunt aici și voi fi lăsat să îmi fac treaba, ca și până acum. Normal, trebuie să mai luăm 3-4 jucători. Dar de ce să nu se poată și al patrulea și al cincilea campionat?! Da, se poate. Dar sunt convins că acum, în preliminariile Champions League, indiferent cu cine vom juca, dacă pierdem, iar puneți tunurile pe mine, vin tsunami, furtuni, vijelii. Știu cum e, că victoriile se uită repede. “

Revelaţiile viitorului sezon vor fi Sepsi şi UTA

Experimentatul tehnician crede că rivalele la titlu vor fi aceleaşi, adică Craiova, FCSB, Astra, Botoşani, dar mai vede două nume surpriză care vor avea un cuvânt de spus în viitorul sezon.

“Cam aceleași echipe, Craiova, FCSB, Astra, Botoșani. Mie îmi place de antrenorul de la Botoșani, a făcut treabă foarte bună acolo, dar să vorbească mai puțin de alții. Cred că și Sepsi va crește, pentru că au bani. Și să vedem UTA, care are planuri mari cu Laszlo Balint la cârmă, fostul meu elev de la Urziceni. Va fi o luptă, asta e sigur.”