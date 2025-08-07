Sport

Dan Petrescu, o nouă criză de nervi. Ce s-a întâmplat în CFR Cluj – Braga. Foto

Dan Petrescu a turbat de furie în prima repriză din CFR Cluj - Braga. Ce l-a enervat de această dată pe antrenorul ardelenilor
Alex Bodnariu, Cristian Măciucă
07.08.2025 | 20:31
Dan Petrescu o noua criza de nervi Ce sa intamplat in CFR Cluj Braga Foto
CORESPONDENȚĂ DIN CLUJ
Dan Petrescu, o nouă criză de nervi. Ce s-a întâmplat în CFR Cluj - Braga. FOTO: Fanatik

Dan Petrescu (57 de ani) s-a enervat din nou pe arbitri, de această dată în CFR Cluj – Braga, din turul 3 preliminar Europa League. „Bursucul” a explodat pe marginea terenului încă din primele minute ale meciului din Gruia.

Dan Petrescu, criză de nervi în CFR Cluj – Braga

Dan Petrescu, care tocmai a primit cartonaș roșu în ultima etapă de SuperLiga, a fost protagonistul unui nou moment tensionat. De această dată, antrenorul lui CFR Cluj s-a enervat în prima repriză a meciului cu Braga, prima manșă din turul 3 preliminar UEFA Europa League.

Petrescu a explodat pe marginea terenului în momentul în care arbitrul partidei i-a arătat cartonaș galben lui Meriton Korenica.

Mijlocașul kosovar a fost avertizat în minutul 7, după un fault asupra lui Ricardo Horta, la mijlocul terenului. A fost primul galben al întâlniri pe care l-a arătat „centralul” Elchin Masiyev (34 de ani), din Azerbaidjan.

În acel moment, Dan Petrescu mai avea un pic și intra în teren, dar a fost ținut în frân de Cristian Panin. Chiar și așa, „Bursucul” a continuat să gesticuleze violent și să îi facă reproșuri arbitrului azer.

dan petrescu
Dan Petrescu, criză de nervi în CFR Cluj – Braga. FOTO: Fanatik

Dan Petrescu va fi suspendat în SuperLiga

Dan Petrescu a avut totuși noroc, deoarece arbitrul din Azerbaidjan a fost intuligent și i-a tolerat această ieșire nervoasă. Antrenorul vicecampioanei României a scăpat astfel fără sancțiune disciplinară în prima repriză a duelului cu Braga.

„Bursucul” n-a fost iertat însă și la ultima partidă de campionat, disputată tot în Gruia. Atunci, în etapa cu numărul 4 din SuperLiga, CFR Cluj a fost învinsă pe teren propriu, scor 2-3, de Universitatea Craiova.

Petrescu n-a văzut finalul derby-ului de pe bancă, ci din tribune. Antrenorul în vârstă de 57 de ani a fost eliminat direct pentru că i-a adresat injurii arbitrului de centru Rareș Vidican. Din acest motiv Dan Petrescu va fi suspendat cel puțin două etape.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
