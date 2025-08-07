Dan Petrescu, o nouă criză de nervi. Ce s-a întâmplat în CFR Cluj – Braga. Foto

Dan Petrescu (57 de ani) s-a enervat din nou pe arbitri, de această dată în . „Bursucul” a explodat pe marginea terenului încă din primele minute ale meciului din Gruia.

Dan Petrescu, criză de nervi în CFR Cluj – Braga

Dan Petrescu, care a fost protagonistul unui nou moment tensionat. De această dată, antrenorul lui CFR Cluj s-a enervat în prima repriză a meciului cu Braga, prima manșă din turul 3 preliminar UEFA Europa League.

Petrescu a explodat pe marginea terenului în momentul în care arbitrul partidei i-a arătat cartonaș galben lui Meriton Korenica.

Mijlocașul kosovar a fost avertizat în minutul 7, după un fault asupra lui Ricardo Horta, la mijlocul terenului. A fost primul galben al întâlniri pe care l-a arătat „centralul” Elchin Masiyev (34 de ani), din Azerbaidjan.

În acel moment, Dan Petrescu mai avea un pic și intra în teren, dar a fost ținut în frân de Cristian Panin. Chiar și așa, „Bursucul” a continuat să gesticuleze violent și să îi facă reproșuri arbitrului azer.

Dan Petrescu va fi suspendat în SuperLiga

Dan Petrescu a avut totuși noroc, deoarece arbitrul din Azerbaidjan a fost intuligent și i-a tolerat această ieșire nervoasă. Antrenorul vicecampioanei României a scăpat astfel fără sancțiune disciplinară în prima repriză a duelului cu Braga.

„Bursucul” n-a fost iertat însă și la ultima partidă de campionat, disputată tot în Gruia. Atunci, în etapa cu numărul 4 din SuperLiga, CFR Cluj a fost învinsă pe teren propriu, scor 2-3, de Universitatea Craiova.

Petrescu n-a văzut finalul derby-ului de pe bancă, ci din tribune. Antrenorul în vârstă de 57 de ani a fost eliminat direct pentru că i-a adresat injurii arbitrului de centru Rareș Vidican. Din acest motiv Dan Petrescu va fi suspendat cel puțin două etape.