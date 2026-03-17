Dan Petrescu, operat de urgență: „Destul de complicat!”. Ultimele detalii despre starea antrenorului. Exclusiv

Dan Petrescu (58 de ani) continuă să traverseze momente grele. Acum, fostul antrenor al lui CFR Cluj a ajuns pe masa de operație. Tehnicianul a suferit de urgență o intervenție chirurgicală la gât.

Dan Petrescu, operat de urgență la gât

Vestea a fost dată în cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Moderatorul Horia Ivanovici a vorbit despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Acesta a dezvăluit că „Bursucul” s-a confruntat cu

„Săptămâna trecută, Dan Petrescu s-a operat de urgență la gât. Înțeleg că au fost niște probleme. Și a trebuit să se opereze. Din ce am înțeles în România, probabil că la Cluj. Dar a avut o operație destul de complicată Dan Petrescu, săptămâna trecută. Este ok acum, îi dorim multă sănătate. Îi ținem pumnii, Dumnezeu să îl vindece.

Dar la un momentdat au apărut niște complicații și a trebuit să se opereze de urgență săptămâna trecută. N-a fost o operație ușoară, a fost o operație la gât a lui Dan Petrescu. Acum e în refacere și să sperăm că totul va fi bine. S-a operat de urgență Dan Petrescu”, a transmis Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

De când nu a mai antrenat Dan Petrescu

, dar, până acum, a fost ținut pe bară din cauza problemelor medicale. CFR Cluj este ultima echipă pe care a pregătit-o tehnicianul în vârstă de 58 de ani. „Bursucul” nu a mai stat pe bancă din august 2025, atunci când și-a dat demisia de la formația din Gruia. El a plecat după ce ardelenii au pierdut manșa tur a play-off-ului Conference League, scor 2-7, cu Hacken.

De-a lungul carierei de antrenor, pe care a început-o în anul 2003, Dan Petrescu a pregătit numeroase echipe, atât din România, cât și din străinătate: Sportul Studențesc, Rapid, Wisla Cracovia, Unirea Urziceni, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Arabi, ASA Tg. Mureș, JS Suning, Al-Nasr, CFR Cluj, Kayserispor și Jeonbuk Hyundai.