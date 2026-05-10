Dan Petrescu, pe lista Rapidului, dacă Daniel Pancu nu revine în Giuleşti!

Zilele lui Costel Gâlcă la Rapid sunt numărate după seria dezastruoasă din play-off. Giuleştenii au obţinut un punct în ultimele şapte puncte şi sunt foarte aproape de ratarea obiectivului: calificarea în cupele europene. Rapid rămâne la două puncte de baraj, dar Dinamo are un meci în minus.

Dan Petrescu, planul B al Rapidului dacă nu vine Pancu!

Din informaţiile FANATIK, , dar încă nu a semnat. Are un acord de principiu, dar Neluţu Varga încearcă să îl sucească în aceste zile. Rapidul are pregătit şi un plan B dacă nu vine Pancu. Este vorba de Dan Petrescu, pe filiera Bilaşco, noul director sportiv al clubului.

Dan Petrescu se simte din ce în ce mai bine şi vrea să îşi reia activitatea fotbalistică din vară. Planul B al Rapidului este să îl aducă în cazul în care Daniel Pancu nu va mai ajunge în Giuleşti în această vară. Marius Bilaşco are o relaţie foarte bună cu antrenorul.

A antrenat ultima dată la CFR Cluj! S-a retras din cauza problemelor de sănătate

Ultima dată, Dan Petrescu a antrenat la CFR Cluj. A plecat în luna august a anului trecut din cauza stării precare de sănătate. Însă, ultimele informaţii spun că antrenorul se simte mult mai bine şi este gata să revină, aşa cum a dezvăluit Bogdan Mara, unul dintre finii lui Dan Petrescu:

„Suntem apropiați. E nașul meu, un om pe care îl voi respecta și iubi toată viața mea. E bine, Doamne ajută. Îi doresc multă sănătate în primul rând să revină la nivelul care a fost. Într-adevăr, a fost o perioadă foarte dificilă pentru el, dar e un om puternic, prea puternic și nu o să-l doboare nimic și va reveni și mai puternic. Sunt convins!”, FANATIK SUPERLIGA.

Marius Şumudică, detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „E o nenorocire care s-a abătut asupra lui”

Marius Şumudică a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că este posibil ca Dan Petrescu să nu poată să revină din vară în antrenorat. Tehnicianul ţine legătura prin mesaje cu „Bursucul”, spunând că a trecut prin momente dificile în acest an:

„Din informaţiile mele va mai dura puţin până va mai antrena, nu cred că poate în 2-3 săptămâni. Îi doresc sănătate, vorbim prin mesaje, încerc să fiu alături de ei. Nu am avut clinciuri. Noi suntem într-un glob şi trebuie să avem grijă unii de alţii. Nu e frumos să te bucuri de nenorocirea altcuiva.

Chiar e o nenorocire care s-a abătut asupra lui. L-am avut şi antrenor de portari pe unul dintre foştii lui colaboratori, Cornel Cernea, ţinea legătura cu el permanent şi îi spunea unde se află. Cred că va mai dura la Dan Petrescu să revină la plentitudinile forţelor. Mi-ar plăcea să se alăture cât mai repede acestui proiect, deşi cred că va veni Daniel Pancu”, a spus Şumudică.

Dan Petrescu a mai condus Rapidul între decembrie 2003 şi aprilie 2004. A fost una dintre primele experienţe ca antrenor principal pentru „Bursuc”. A fost o perioadă tulbure la Rapid, presărată cu scandaluri, iar Petrescu nu a rezistat prea mult pe banca tehnică.