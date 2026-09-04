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Gigi Becali se consultă tot mai des în ultima perioadă cu Dan Petrescu. Patronul de la FCSB a recunoscut că îi cere sfaturi antrenorului. Giovanni Becali a vorbit despre posibilitatea ca tehnicianul să stea în viitor pe banca roș-albaștrilor.

Ce șanse sunt ca Dan Petrescu să ajungă la FCSB. Giovanni Becali a dat verdictul

Varianta Dan Petrescu la FCSB a prins tot mai mult contur în ultima perioadă. s-a apropiat de oamenii din conducerea roș-albaștrilor și a fost prezent la mai multe meciuri ale echipei. Mihai Stoica a recunoscut că s-a întâlnit de mai multe ori cu tehnicianul, iar la FCSB s-a discutat inclusiv despre cooptarea sa într-un rol de consultant.

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Patronul FCSB a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că vrea să-l consulte inclusiv în privința lui Meriton Korenica, transferat de la CFR Cluj.

Dan Petrescu pe banca FCSB? Giovanni Becali dă cărțile pe față: „Nu cred că ar avea nicio problemă”

Giovanni Becali nu vede imposibil scenariul în care Dan Petrescu ar bate palma cu Gigi Becali și ar prelua echipa din Capitală. Antrenorul este liber de contract de mai bine de un an. Pentru moment, însă, patronul FCSB merge pe mâna lui Marius Baciu.

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„Eu cred că Dan Petrescu ar accepta. Gigi Becali nu se bagă peste el dacă lucrurile merg bine. Dacă echipa câștigă, stă relaxat. Acum, Dan Petrescu poate să colaboreze. Depinde mult ce vrea Dan Petrescu. Eu nu cred că ar avea nicio problemă. FCSB are lot de campioană. E propria mea părere.

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Eu îl respect mult pe Baciu. Au fost discuții. Dacă Baciu câștigă trei-patru meciuri la rând, crezi că se bagă Gigi? Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg”, a spus Ioan Becali în emisiunea Giovanni Show.