Dan Petrescu, pregătit să iasă de tot din fotbal! Antrenorul are probleme de sănătate: „Nu mă simt bine”. Video

CFR Cluj a suferit o înfrângere umilitoare pe terenul lui Hacken, scor 2-7, iar finalul meciului Dan Petrescu și-a anunțat demisia. Mai mult decât atât, tehnicianul ar putea să se retragă definitiv din fotbal din cauza problemelor de sănătate.
În conferința de presă ce a urmat partidei din prima manșă a play-off-ului Europa League, antrenorul a mărturisit că are nevoie de o pauză mai lungă pentru a-și reveni din punct de vedere medical și a precizat că ar fi făcut acest lucru chiar dacă CFR ajungea în grupa de Conference League.
”Am nevoie de o pauză mai lungă. Am avut și niște probleme de sănătate, trebuie să le rezolv, încă nu le-am rezolvat de tot. Chiar dacă ne-am fi calificat, vă spun sincer, această pauză tot mi-o luam. Dar acum pauza a venit mai repede.
Nu m-am simțit bine deloc zilele astea. Am luat o hotărâre care e bună și pentru mine, și pentru club. Îmi pare rău că plec. Vreau să-mi iau o pauză, un an, doi, trei, patru, cinci. Dacă voi fi sănătos, mă voi întoarce”, a declarat Petrescu.
Antrenorul nu a încercat să găsească vinovați și și-a asumat responsabilitatea pentru acest eșec usturător și crede că ar fi fost indicat să plece imediat după încheierea sezonului precedent.
”Nu e o decizie la cald, n-o să mă mai prezint la antrenamente începând de mâine. Sunt antrenorii secunzi care o vor face. Chiar am nevoie de o pauză. Cineva trebuie să plătească la un asemenea scor. Antrenorul trebuie să plătească la fotbal, în mod normal.
Asta e realitatea. Îmi pare rău pentru fani, ei nu meritau această umilință. Dar nici pe jucători nu poți să-i cerți prea mult, unii au venit prea târziu. Chiar n-am pe cine să dau vina. E vina mea, poate după finala Cupei ar fi trebuit să fac pasul înapoi. E bine că vine o schimbare pentru jucători”, a spus Dan Petrescu.
Complet bulversat de înfrângerea neverosimilă cu Hacken, patronul Neluțu Varga a afirmat în exclusivitate pentru FANATIK că îi aprobă demisia lui Dan Petrescu, pe care îl consideră principalul răspunzător de acest dezastru.