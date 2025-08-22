Sport

Dan Petrescu, pregătit să iasă de tot din fotbal! Antrenorul are probleme de sănătate: „Nu mă simt bine”. Video

Măcinat de probleme de sănătate în ultima perioadă, Dan Petrescu a lăsat să se înțeleagă că ar fi pregătit chiar să iasă definitiv din fotbal.
Traian Terzian
22.08.2025 | 06:50
Dan Petrescu se gândește la retragerea definitivă din cauza problemelor de sănătate. Sursă foto: captură YouTube CFR 1907 Official

CFR Cluj a suferit o înfrângere umilitoare pe terenul lui Hacken, scor 2-7, iar finalul meciului Dan Petrescu și-a anunțat demisia. Mai mult decât atât, tehnicianul ar putea să se retragă definitiv din fotbal din cauza problemelor de sănătate.

Cu probleme de sănătate, Dan Petrescu se gândește să renunțe la fotbal

În conferința de presă ce a urmat partidei din prima manșă a play-off-ului Europa League, antrenorul a mărturisit că are nevoie de o pauză mai lungă pentru a-și reveni din punct de vedere medical și a precizat că ar fi făcut acest lucru chiar dacă CFR ajungea în grupa de Conference League.

”Am nevoie de o pauză mai lungă. Am avut și niște probleme de sănătate, trebuie să le rezolv, încă nu le-am rezolvat de tot. Chiar dacă ne-am fi calificat, vă spun sincer, această pauză tot mi-o luam. Dar acum pauza a venit mai repede.

Nu m-am simțit bine deloc zilele astea. Am luat o hotărâre care e bună și pentru mine, și pentru club. Îmi pare rău că plec. Vreau să-mi iau o pauză, un an, doi, trei, patru, cinci. Dacă voi fi sănătos, mă voi întoarce”, a declarat Petrescu.

A luat asupra sa întreaga vină

Antrenorul nu a încercat să găsească vinovați și și-a asumat responsabilitatea pentru acest eșec usturător și crede că ar fi fost indicat să plece imediat după încheierea sezonului precedent.

”Nu e o decizie la cald, n-o să mă mai prezint la antrenamente începând de mâine. Sunt antrenorii secunzi care o vor face. Chiar am nevoie de o pauză. Cineva trebuie să plătească la un asemenea scor. Antrenorul trebuie să plătească la fotbal, în mod normal.

Asta e realitatea. Îmi pare rău pentru fani, ei nu meritau această umilință. Dar nici pe jucători nu poți să-i cerți prea mult, unii au venit prea târziu. Chiar n-am pe cine să dau vina. E vina mea, poate după finala Cupei ar fi trebuit să fac pasul înapoi. E bine că vine o schimbare pentru jucători”, a spus Dan Petrescu.

Complet bulversat de înfrângerea neverosimilă cu Hacken, patronul Neluțu Varga a afirmat în exclusivitate pentru FANATIKîi aprobă demisia lui Dan Petrescu, pe care îl consideră principalul răspunzător de acest dezastru.

