Dan Petrescu era pregătit la pauză să îşi asume un eventual eşec cu Farul: “Le-am spus că este vina mea! Am schimbat în ultimul moment!”

CFR Cluj se distanţează la cinci puncte de FCSB după victoria cu . Ardelenii au suferit în prima repriză, însă au reuşit să câştige graţie golului marcat de Birligea la una dintre rarele situaţii ale echipei din Gruia.

Dan Petrescu, pregătit să îşi asume vina pentru un eventual eşec cu Farul

Dan Petrescu a declarat la finalul meciului că ar fi fost vina lui dacă CFR Cluj pierdea meciul pentru că a schimbat în ultimul moment sistemul şi acest lucru l-a transmis şi jucătorilor:

“Am suferit mai mult în prima repriză. Au avut 3 ocazii mari, am avut și noi două. La pauză am făcut niște schimbări de sistem și de jucători. Nu cred că au avut ocazii în repriza a doua.

Am marcat și un gol extrem de important, mă bucur pentru puncte. Fanii astăzi au un mare merit pentru victorie. Fără ei nu câștigam azi, ne-au împins de la spate.

“Dacă ne prezentăm ca în prima repriză, șansele sunt mici să câștigăm la Pitești”

Dacă ne prezentăm ca în prima repriză, șansele sunt mici să câștigăm la Pitești. Le-am spus la pauză că deși joacă așa cum joacă, e vina mea. Îmi pare rău că nu am început cu echipa din repriza a doua

Am pregătit meciul cu trei fundaşi şi în ultima clipă am schimbat şi am jucat cu doi. Le-am spus că e vina mea dacă pierd. Era vina mea. Dar am avut noroc cu golul din repriza a doua”, a spus Petrescu.

Farul Constanţa a dominat începutul de meci!

Farul Constanţa a dominat prima repriză, irosind câteva ocazii importante de gol. CFR Cluj a echilibrat jocul în repriza secundă şi a reuşit să marcheze golul victoriei în minutul 66 prin Daniel Birligea.

Cu acest succes, CFR Cluj mai face un pas spre titlu. Ardelenii au cinci puncte avans faţă de în acest moment, roş-albaştrii urmând să evolueze împotriva celor de la FC Argeş.

În următoarea etapă, CFR Cluj va juca împotriva echipei lui Andrei Prepeliţă şi speră la un rezultat de egalitate în derby-ul rundei între Universitatea Craiova şi FCSB.